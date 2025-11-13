El dólar oficial hoy viernes 14 de noviembre se ofrece a $ 1380 para la compra y $ 1430 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
La divisa, que perdió $ 55 pesos durante la semana pasada luego de tocar los $ 1500 al inicio del mes, acumula una caída de $ 15 en las tres últimas ruedas.
En tanto, el dólar mayorista se ofrece a $ 1377,20 para la compra y $ 1427,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1502,48.
El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1859 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
Por su parte, el dólar blue hoy viernes 14 de noviembre cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta. El paralelo acumula una suba de 20 pesos en lo que va de la semana, aunque lejos de los $ 1550 que llegó a tocar en la previa electoral.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es nula. El paralelo cotiza $ 205 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
El jueves, el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.680 millones.
La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses
La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 14 de noviembre
El dólar oficial hoy viernes 14 de noviembre opera a $ 1430 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.380,000
|1.430,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.375,000
|1.425,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.370,000
|1.430,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.380,000
|1.430,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|1.381,000
|1.421,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.370,000
|1.430,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.380,000
|1.435,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.380,000
|1.420,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.370,000
|1.420,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.370,000
|1.420,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|BANCO MACRO S.A.
|1.365,000
|1.430,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.380,000
|1.440,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.360,000
|1.410,000
