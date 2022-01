Prevén baja del dólar blue:... y algunos ya sabían que iba a bajar

A partir del inminente anuncio con la formalización de un acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y el pago al organismo de los u$s 730 millones que vencen hoy, en el mercado prevén una fuerte baja del dólar blue. Pero este cambio de humor a partir de una noticia que hasta ayer a la mañana no se daba por hecha en casi ningún lado, no fue sorpresivo para todos.

- "¿Viste eso? Fue un tiro de 2 palos".

El cuevero se sorprendió y lo quiso comprobar con un colega. Había alguien ofreciendo vender u$s 2 millones mientras el dólar paralelo alcanzaba nuevos récords. "Son las manos amigas que salen a bajarlo", pensaron.

Cuando llegaron los rumores, entendieron que eran manos amigas con inside information, que sabían que el Gobierno anunciaría hoy el pago, el acuerdo y hasta tal vez un nuevo préstamo del FMI.

Sergio Massa, Alberto Fernández y Martín Guzmán son los tres funcionarios claves del Gobierno que estuvieron reunidos preparando el anuncio que tiene previsto dar el presidente desde Olivos.

La oferta de u$s 2 millones primero sorprendió. Luego entendieron que eran manos amigas con inside information .

Expectativas de baja del dólar blue, el mep y el contado con liqui

Los rumores del anuncio del pago y acuerdo con el FMI, que además podría prestar dólares para engrosar las reservas, provocan una expectativa favorable en los mercados, lo que podría provocar una baja en el dólar blue y en los bursátiles, tanto en el dólar MEP o dólar bolsa como en el contado con liquidación.

"Nunca vi tan tranquilos a los funcionarios del Ministerio de Economía", admite el director de un banco que recién viene de estar dos horas con ellos.

Cuánto bajaRÁ EL BLUE

Claro que la baja del blue sería momentánea, pero al menos sería ponerle fin a una senda alcista que ha tenido la divisa en todas sus versiones, tanto en el mercado paralelo como en el dólar Bolsa.

Los rumores del anuncio del pago y acuerdo con el FMI provocan una expectativa favorable que impulsaría una baja del dólar blue y los bursátiles.

De hecho, ayer debieron salir manos amigas a intervenir fuerte en el mercado para evitar un alza brusca de la divisa que se vende en las cuevas.