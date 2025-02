Por qué la City apuesta a que las inversiones en pesos sigan como protagonistas

El Banco Central (BCRA) resta presiones nominales y el mercado parece sentirse cómodo con las inversiones en moneda local. Las curvas en pesos y de dólar futuro también marcan que el mercado confía en que el regulador monetario será exitoso en mantener controlado el tipo de cambio y que no habrá un escenario de volatilidad financiera.

La estrategia cambiaria del BCRA

El BCRA está comprometido a mantener a raya la estabilidad cambiaria y restar presiones nominales en la macro. Lo que viene haciendo sistemáticamente es vender en el Contado con Liquidación (CCL) parte de los dólares que compra en el mercado oficial (MULC).

Al vender dólares, el BCRA persigue una multiplicidad de objetivos. Por un lado, agrega oferta de divisas en el mercado, lo que contiene la brecha cambiaria y evita que la divisa financiera se dispare. A su vez, al vender dólares absorbe pesos.

El equipo económico encuentra en el stock sobrante de pesos el principal factor de inflación y de presiones nominales en la economía. Por ello, al retirar pesos del mercado mediante la venta de dólares, el BCRA no solo contiene la brecha en forma directa sino que también lo hace de forma indirecta al eliminar excedente monetario.

Los analistas de Research Mariva esperan que el BCRA mantenga su estrategia cambiaria y logre controlar la cantidad de pesos en la economía.

"El BCRA seguirá comprando divisas en el mercado cambiario. El enfoque monetario de la balanza de pagos nos indica que la acumulación de reservas depende exclusivamente de la escasez relativa de pesos", indicaron.

Además, agregaron que el Gobierno se comprometió a mantener la oferta de pesos fija en $47,7 billones para la base monetaria amplia, mientras que la demanda de moneda local debería seguir al alza. "El peso debería seguir escaso este año, lo que llevaría a la economía en su conjunto a vender divisas para cubrir este exceso de demanda", indicaron.

La autoridad monetaria explicitó en su momento que había intervenido en CCL/MEP con u$s619 millones hasta la mitad de enero. También dijo que había volcado unos u$s325 millones en diciembre, tras la nula intervención de noviembre.

Lo importante es que el BCRA compró más dólares en el MULC de los que vendió en el CCL. En paralelo, absorbió pesos, lo que colaboró con la reducción de la nominalidad y con el proceso de desinflación.

El equipo económico encuentra en la emisión de pesos su principal enemigo y por ello sacrifica quedarse con reservas a costa de aspirar moneda nacional.

Este lunes, el BCRA adquirió u$s73 millones en el mercado oficial de cambios. Así, hilvanó su octava jornada consecutiva de compras, en las que sumó un total de u$s883 millones, de las cuales, u$s652 millones corresponden a febrero.

"Si bien el BCRA continúa adquiriendo divisas en el MULC, notamos que su ritmo de compras desaceleró respecto al jueves y viernes pasado, cuando se hizo con u$s326 millones y u$s140 millones, respectivamente. Buena performance del jueves fue producto de una aceleración de la oferta financiera", comentaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

¿La intervención cambiaria implica pérdida de reservas?

En cuanto a las intervenciones del Central, desde Research Mariva agregaron que un error muy común es pensar que la intervención del BCRA en el mercado MEP necesariamente lleva a una pérdida de reservas.

"Dicha hipótesis constituye un análisis de equilibrio parcial que no incorpora efectos más amplios. En particular, la intervención del BCRA en el mercado MEP exacerba la escasez relativa de pesos. Esto a su vez incentiva la demanda de esos dólares por parte del mismo sector privado", comentaron.

Evitar volatilidad cambiaria, el objetivo

Uno de los esfuerzos principales del Gobierno es mantener a raya la brecha cambiaria sin que esta evidencie algún escenario de estrés de corto plazo. Con ese elemento controlado, las presiones inflacionarias quedan contenidas, es decir, el passthrough se reduce.

El objetivo de fondo del Gobierno es ganar la batalla contra la inflación y, en ese contexto, contener la brecha cumple un rol fundamental, que se combina con las demás acciones de política monetaria y de ajuste fiscal.

Lo que ven los analistas es que hay un deliberado esfuerzo del Central en evitar cualquier escenario de volatilidad cambiaria y entienden que esa es la principal amenaza a la actual estabilidad en la nominalidad de la macro.

La volatilidad cambiaria se vio incrementada en las últimas semanas, en particular, desde mediados de diciembre. A partir de ese momento, el dólar financiero pasó de $1.050 a los $1.200 actuales. En ese periodo, el BCRA se muestra más activo en contener el tipo de cambio.

Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI, se focalizó en el momento en el que el BCRA decide vender los dólares.

"Lo de la absorción de pesos no me parece tan relevante como sí lo es el timing para vender los dólares. El BCRA parece perseguir un objetivo de brecha acotada (no mucho más allá del 15%). Cuando el CCL parece irse de esos niveles es, justamente, cuando sale a vender los dólares", explicó.

En cuanto al futuro de la estrategia cambiaria, Anselmi indicó que, mientras los dólares de la Cuenta Financiera superen en magnitud el déficit de cuenta corriente, es probable que pueda estirarse la dinámica en la que el BCRA compra dólares en el MULC y vende una parte en la brecha.

Para Anselmi, todo ello le da aire al carry. "Que en el neto de las operaciones de ambos mercados, las reservas líquidas (hoy, en la zona de u$s 12.000 millones), no caigan, le da aire al carry trade del CCL. que depende de que siga fluyendo el del dólar oficial (sólo para exportadores, importadores y compañías que acceden al MULC). Eso le permite al BCRA comprar reservas y tener con qué aplastar la brecha", puntualizó.

En la misma línea, Ricardo Lozano, CFO de Banco Piano, explicó que el accionar cambiario del BCRA alarga la vida a las estrategias de carry trade.

"El BCRA está comprando dólares en el mercado oficial y luego utiliza una pequeña parte para intervenir, vendiendo en el mercado financiero. Así, absorbe pesos por la diferencia de brecha. Además, con la baja de retenciones es de esperar que el agro liquide fuertemente, y con la estrategia del BCRA mencionada, mantendrá estable la brecha, sosteniéndose el carry, más ahora que se redujo el ritmo del crawling peg", indicó Lozano.

Larga vida al carry

El consenso del mercado es que, mientras que el BCRA siga con esta estrategia, las inversiones en pesos seguirán estando en la mente de los inversores.

Es decir, con un BCRA comprometido en contener las presiones cambiarias y nominales de la macro, los analistas encuentran que hay espacio para que las estrategias de carry trade sigan siendo protagonistas.

Los inversores demandan cada vez más bonos a tasa fija y a mayor plazo para llevar a cabo esas estrategias.

La curva de Lecap opera con tasas de 2,4% en el tramo corto, cayendo a niveles de 2,1% en el tramo medio y largo. La misma se muestra invertida, lo cual refleja el interés de los inversores de alargar duration.

Por lo tanto, al fijar tasa a mayor plazo, hay una apuesta del mercado a que el carry va a mantenerse constante durante un periodo prolongado. Es decir, el mercado confía en que el BCRA va a seguir siendo exitoso en contener la brecha cambiaria, y por ello, las inversiones en pesos podrán continuar siendo las estrellas.

"Desde diciembre el BCRA viene interviniendo en el CCL, logrando que se mantenga relativamente estable. Esto por supuesto incentivas posiciones de carry trade. La contracara de esta estrategia es una menor acumulación de reservas", explicaron los analistas de Banco Galicia.

.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, remarca que el BCRA sostiene la brecha y ello permite que las estrategias de inversiones en pesos sigan siendo protagonistas.

"La estrategia del BCRA es vender dólares, pero para sacarle liquidez de pesos al mercado. Desde que comenzó con este proceso a hoy, todavía tiene u$s 2500 millones a favor para seguir vendiendo. Por ende, vemos que todavía le queda vida al carry trade para los próximos meses", comentó.

La misma estabilidad se percibe en la curva de dólar futuro, en la que el mercado no ve eventos disruptivos. Los inversores estiman que el ritmo del crawling peg se mantendrá debajo del 2% este año, lo cual también confirma que el mercado descarta que ocurra algún escenario de estrés cambiario en el tipo de cambio oficial.

Además, desde Conosur Inversiones remarcan que el contexto global luce desafiante para la estabilidad cambiaria local, y pese a ello, el tipo de cambio no se ha disparado, lo cual muestra cierta confianza del público inversor.

"El hecho de que se haya bajado la tasa y que no haya subido el tipo de cambio es una señal del mercado de que los inversores están creyendo en el programa. Además, si bien hubo bastante comparadora en el CCL en las últimas dos semanas, sobre todo después del canje de las licitaciones más la baja de tasa, no se ha escapado el tipo de cambio. Esto también refuerza la idea de que el mercado tiene expectativas ancladas", dijo Martin Yanzon, head trader en ese Alyc.