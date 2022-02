Por qué baja el dólar blue: el secreto jamás contado

"Si tenes un corte de luz, conéctate al dólar que está a $ 220". El chiste que decían en las mesas hace unos días ahora, como dicen en la ruleta, no va más.

No sólo no hay más cortes de luz, sino que el blue bajó de su pico de $ 222,50 a $ 216, luego de haber subido por el efecto Máximo. Los motivos no son para ponerse orgullosos, pero ese es otro tema.

La raíz de la baja del blue y de los dólares financieros hay que buscarla por otro lado. El contado con liqui, que llegó a $ 238 el 31 de enero, cayó a $ 220, lo que representa un 8% menos, mientras el MEP, que había alcanzado los $ 224, retrocedió a $ 210, lo que equivale a un 6,6% menos.

El contado con liqui, que llegó a $ 238 el 31 de enero, cayó a $ 220, lo que representa un 8% menos, mientras el MEP, que había alcanzado los $ 224, retrocedió a $ 210, lo que equivale a un 6,6% menos.

Cuánto mueve

Si bien el blue tiene un valor psicológico alto entre la población argentina, mueve apenas u$s 3,5 millones diarios.

"En el mercado oficial de cambios se operan entre u$s 800 y u$s 1000 millones diarios. En el CCL y el dólar Bolsa, entre u$s 40 y u$s 60 millones, y en el blue, ni siquiera una decena de millones de dólares diarios. Así que cualquier impulso especulativo puede conmover estos dos últimos mercados, que es lo que creo que ocurre constantemente", dijo el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce.

En cambio, entre el MEP y el CCL mueven u$s 85 millones diarios, con el liqui a la cabeza, ya que por lo general mueve entre un 15% y un 20% más, según estiman los mesadineristas, ya que se trata de pesos que se dolarizan en el exterior, por lo general en los Estados Unidos o en las casas matrices de las multinacionales con presencia en la Argentina.

La amenaza del no pago de los intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) había provocado incertidumbre corporativa, razón por la cual desde las matrices habían pedido a sus filiales en el país que les enviaran todos los pesos que tuvieran al costo que sea, por temor a una disparada del dólar una vez que no se cumpliera el vencimiento.

Necesidad de pesos





Pero como finalmente se pagó al FMI, la divisa se tranquilizó. Pero ya no había pesos para pagar los sueldos, que se debe hacer el cuarto día hábil del mes como máximo por ley, por lo que hubo muchas empresas que mandaron dólares desde el exterior para poder cumplir con los haberes, lo que provocó la caída en el contado con liqui.

Hubo muchas empresas que mandaron dólares desde el exterior para poder cumplir con los haberes, lo que provocó la caída en el conti liqui

"Tenías órdenes de medio palo (u$s 500.000) o tres gambas (u$s 300.000), nada gigante, pero no tenías demanda para mandar al exterior, entonces provocó la caída", revela uno de los grandes brokers de la City porteña.

Pagar deudas

"Además, hubo muchos vencimientos impositivos anuales, tanto de patentes como de ABL, lo que provocó venta de dólares MEP para hacerse de pesos, ya que es gente que tiene todo en blanco", comenta.

La caída del dólar Bolsa le pone un valor de referencia al blue , e impide que se descalce más de 8 pesos de diferencia, por el puré que existe entre comprar dólares en la Bolsa y revenderlos en el blue.

Lo que suele pasar, al menos estadísticamente, es que cuando el MEP queda 8 pesos abajo del blue, ahí empieza a aparecer oferta en el mercado paralelo. Por otra parte, ayuda también el dólar ahorro, por los que hacen puré con los u$s 200, ya que es la forma más barata de comprarlos.