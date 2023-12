Por el repunte de los bonos en pesos, subió el patrimonio neto del BCRA

Por la suba de precios de los bonos en pesos en los mercados secundarios y de los títulos en dólares, el Banco Central mejoró su patrimonio neto en $ 2,8 billones en la última semana de noviembre, al pasar de $ 9,8 billones a $ 12,6 billones. El valor de los títulos en pesos varió de $19,4 billones el 23 de noviembre a $22,8 billones el 30 de ese mes. En tanto, los bonos en dólares ley extranjera treparon $ 1 billón en ese período.

El último balance semanal registró una recuperación de los títulos públicos que el BCRA compró con el objetivo de defender la curva de rendimiento de los bonos en pesos.

En la previa de la asunción del presidente electo Javier Milei y ante la incertidumbre sobre cuáles serán sus primeras medidas económicas, los precios de esos instrumentos en pesos treparon ante la búsqueda de cobertura cambiaria e inflacionaria. Los títulos más elegidos por los inversores son los que ajustan por inflación (CER), los bonos duales y los dólar linked.

La estrategia que siguió el Central contribuyó también a sostener el valor de los títulos públicos y garantizar el financiamiento del Tesoro.

Según el balance al 30 de noviembre, el activo del BCRA ascendió a $ 79 billones, mientras que el pasivo alcanzaba los $ 66,45 billones.

En enero de 2023, los bonos en pesos del Tesoro representaban el 10% del activo del Banco Central. En el epílogo de la gestión de Miguel Ángel Pesce como titular de la entidad, esos títulos trepan al 29% de los activos del banco.

RESERVAS EN CAÍDA

Esa mejor situación patrimonial no maquilla la caída de las reservas brutas, que en lo que va del año descienden u$s 23.000 millones.

Según un informe de LCG, el BCRA logró sumar en noviembre apenas u$s 385 millones para las reservas. La consultora subraya que los pagos a Organismos Internacionales por u$s 1800 millones fueron compensados parcialmente por el saldo comprador del BCRA en el MULC, donde sumó u$s 385 millones, y por el concepto de Otros (u$s 531 millones), que incluye la intervención en el mercado de bonos, pero también las fluctuaciones del yuan y el oro, que tocó esta semana máximos históricos.

"Los mayores compromisos de deuda tanto con el FMI como con acreedores privados (por el step up de los bonos reestructurados) y la compra de títulos contra reservas del BCRA para moderar las cotizaciones paralelas se cubrieron con mayores restricciones a los pagos de importaciones y un aumento sensible de la deuda con proveedores, que se elevó a u$s 36.900 millones hacia mediados de año", sostiene el documento elaborado por LCG.