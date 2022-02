Por dólar barato, hay récord de demanda del sector privado

"Entonces, ¿por qué se quejan de que hay trabas?".



Con una sonrisa socarrona, una fuente del Gobierno aprovecha el informe semanal de Quinquela titulado "un trimestre muy ajustado en lo cambiario", que se refiere al récord de demanda de dólares (oficiales, obviamente) del sector privado.

La demanda de dólares del sector "creció mucho en el segundo semestre 2021, exceptuando los pagos por importaciones. En el cuarto trimestre fue de u$s 1.600 millones mensuales y actualmente se ubica en los u$s 1.700 millones por mes, cuando un año atrás esa demanda estaba en u$s 900 millones", destaca el informe de Quinquela.

Fletes





"Las principales causas de ese aumento están en los pagos por fletes, los gastos de turismo y la cancelación de deuda privada", precisan en Quinquela.

Los pagos por f letes aumentaron unos u$s 220 millones por mes debido al encarecimiento post pandemia, los pagos con tarjeta y por viajes aumentaron unos u$s 200 millones y en estos meses tienen alta estacionalidad y las cancelaciones de deuda otros u$s 200 millones alentados por las expectativas de devaluación.

Restricciones nuevas





"Resulta difícil pensar que se impongan nuevas restricciones sobre estos pagos ya que bajar los límites de atesoramiento o hacer pagar con dólares los pagos de turismo son medidas que el Gobierno parecería que es difícil que tome . Además ya se ha prorrogado el esquema sobre la deuda privada. Ello pone más presión sobre la necesidad de alcanzar un superávit comercial cambiario superior a los u$s 1.700 millones por mes", advierten en Quinquela.

Si bien en el Central no hicieron comentarios para esta nota, en el Gobierno suelen repetir que, si crecen las importaciones, aumentan los pagos de fletes y seguros , por tratarse de una relación directa, mientras el pago de deuda está regulado.

Por otra parte, en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no sería bien visto poner un nuevo cepo, sino más bien subir la tasa de interés de las Leliq, para ir hacia la tasa positiva que pide el Fondo.