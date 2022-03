Plazos fijos: qué cambios le piden los bancos al Central para abaratar los créditos

" La tasa mínima de plazo fijo es una anormalidad . Ya pasó la situación extraordinaria, eso tiene que ir desapareciendo. ¿ Conoces un país con tasa mínima de depósitos ?". El presidente de una de las entidades más fuertes del sistema financiero no oculta su descontento ante el nuevo piso que fijó el Banco Central (BCRA) para las tasas mínimas garantizadas que deben ofrecer para los plazos fijos tradicionales.



La medida llegó el martes, de la mano de una nueva suba de tasas de política monetaria. Con la Leliq pasando a rendir 44,5%, las entidades deben ofrecer 43,5% para todos los plazos fijos de personas físicas por hasta $ 10 millones . Para empresas, en tanto, pasó a 41,5% anual.

No tan alta

"Como te imaginarás no estamos de acuerdo con la tasa mínima. No hicimos un pedido concreto al Banco Central para que la eliminen, pero aspiramos que en el mediano plazo no esté. Por ahora esperamos que al menos no esté tan alta", se esperanza el ejecutivo.

Dentro del sector financiero advierten que los problemas que generan las tasas mínimas son varios . En primer lugar, marcan que hace que todos los bancos tengan prácticamente la misma tasa, lo que limita la competencia. También dicen que desincentiva a los bancos a salir a buscar depósitos. Además, que encarece el fondeo y eso de alguna forma se refleja en los créditos .



Otro de los argumentos en contra de las tasas mínimas es que ahora no hay más tasas más altas para plazos mayores, ya que consideran que la tasa mínima ya es muy alta . En los home banking de las bancos se puede observar que a 30, 60 y 90 días pagan lo mismo. Esto hace que casi todos los plazos fijos se hagan a 30 días . La tasa antes le servía a los bancos para incentivar que se alarguen plazos y así dar préstamos más largos.



"A principio de año pasaron de $ 1 a $ 10 millones el tope de depósitos con tasa regulada para individuos, por lo cual la tasa mínima alcanzó a muchos más", se quejan los banqueros ante las autoridades del Central. Es un punto que siempre está sobre la mesa de las discusiones.

Desalentar compra de dólares

Si bien en el BCRA no hicieron comentarios al respecto ante la consulta de El Cronista, parece difícil que el pedido de los bancos sea atendido ya que las tasas mínimas desalientan la compra de dólares . A ello debe agregarse que el costo lo pagan los bancos y los tomadores de crédito.

Lo cierto es que si se saca la tasa mínima, con la liquidez del sistema, los plazos fijos rendirán muy por debajo de la inflación . "Es posible, pero la solución no es poner una tasa que no se condice con la oferta y demanda", responden en el sistema.

¿Topeados de Leliq?

Por otra parte, los bancos se encuentran demasiado posicionados en Leliq . "No sé cuánto más quieren arriesgarse los bancos por poner más plata en el Central. A esta altura del partido deben estar un poco preocupados por el riesgo que están metiendo en Leliq ", advierte Fausto Spotorno, de OJFerreres.

"El Gobierno sube la tasa para absorber más pesos, pero al ver el stock de Leliq y pases, ya representa el 40% del total de los depósitos, por lo que no hay mucho margen para presionar sobre los créditos. Suben la tasa para competir contra el dólar", concluye Spotorno.