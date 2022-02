Plazos fijos: hasta cuándo perderán frente a la inflación, según los analistas

Si las proyecciones se verifican, los plazos fijos tradicionales habrán vuelto a perder contra la inflación en enero . Luego de haber otorgado rendimientos negativos en términos reales durante 9 de los 12 meses del año pasado, los depósitos a plazo tradicionales volverían a quedar por debajo del avance de precios durante el primer mes de este 2022 , a pesar de que el Banco Central (BCRA) elevó la tasa mínima garantizada hace tan solo un mes.

Según pudo verse en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), publicado el viernes por el Central, los analistas elevaron a 3,8% sus pronósticos para la inflación de enero, cuyo dato oficial será difundido por el Indec el 15 de febrero. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer mes del año volvería a superar a la tasa de 3,25% mensual que pagan los depósitos tradicionales , cuya Tasa Nominal Anual fue incrementada a 39%.

Si bien desde el Banco Central no descartan una nueva suba de tasas una vez conocido el dato de inflación de enero, el incremento no sería suficiente para brindar rendimientos positivos en términos reales .

Se espera que, en caso de convalidar un nuevo incremento, la autoridad monetaria no eleve la tasa de referencia en más de dos puntos porcentuales. Si ese mismo incremento se traslada a las tasas mínimas garantizadas de los plazos fijos tradicionales, estos podrían llegar a dar retornos de 40% o 41% anual, es decir 3,33% o 3,41% por mes.

En todos los casos, aún con estos incrementos, los plazos fijos tradicionales continuarían perdiendo contra la inflación al menos hasta julio. Es que según reflejan los pronósticos del REM, los analistas no prevén que la inflación vaya a perforar el piso de 3,5% mensual al menos hasta el séptimo mes del año .

Las proyecciones sitúan al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 3,8% mensual en enero y en febrero, en 4,1% en marzo y en 4% en abril, y cederá en el margen para ubicarse en 3,7% en mayo, 3,6% en junio y 3,5% en julio.

Mirando hacia adelante, el panorama tampoco parece más optimista. Es que los analistas prevén que la inflación de 2022 se ubique en 55%, y la de 2023 alcance el 45%. Recién para 2024 las estimaciones colocan a la inflación por debajo del 39% de TNA que rinden los plazos fijos. Para ese año, pronosticaron que la suba de precios sería del 35%.