Plazo fijo en dólares: por qué es hoy la peor inversión

Ante el dato récord de inflación en los Estados Unidos de 7,5% anual, el mayor en 40 años, queda en evidencia el cada vez peor negocio que resulta un plazo fijo en dólares, que tiene un rendimiento promedio del 0,36% anual para los minoristas (hasta u$s 100.000), frente al 0,41% que rendía hace un año.

Los mayoristas, de más de u$s 1 millón, rinden 0,49%, prácticamente igual que el 0,5% que pagaban los bancos hace un año.



Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 14 de febrero

Alerta Cedear por suba de tasas de la Fed: cómo reaccionarán las acciones de Wall Street

Lo que cayó fue el stock total de depósitos privados, en u$s 320 millones en los últimos 12 meses, al descender de u$s 3865 millones el 9 de febrero del año pasado, a u$s 3545 millones el 9 de febrero pasado, última cifra publicada por el Banco Central.

El 72%tiene menos de u$s 1 millón, mientras sólo el 6% tiene más de u$s 20 millones, la mayoría empresas.

caida en dólares

"El tema es que, para los bancos, estos depósitos no tienen gran aplicación , ya que terminan en el Banco Central, dentro de las reservas internacionales", advierte Andrés Méndez, titular de AMF Economía.

En el último año observa que los depósitos más grandes (u$s 1 millón) se fueron en gran medida a cajas de ahorros y los más chicos se fueron al exterior o cajas de seguridad.

"El tema es que, para los bancos, estos depósitos no tienen gran aplicación, ya que terminan en el Banco Central, dentro de las reservas internacionales"

plazo fijo pierden contra la inflacion

A principios de cada año suele estar la plata que entró en diciembre para zafar de Bienes Personales y luego sale. Esa entrada y salida es más nítida en cajas de ahorro, que cayeron u$s 229 millones en el último mes, al descender de u$s 11.562 millones el 9 de enero a u$s 11.333 millones el 9 de febrero.

"Es común que finalizado diciembre se vea un incremento de depósitos con el objetivo de evitar el pago sobre esos fondos que estaban en efectivo, de forma de evitar el pago del 1,25% de impuesto a los bienes personales si los argendólares están en un plazo fijo o caja de ahorro", señala Iván Sasovsky, socio fundador y CEO de Expansion Argentina.

De acuerdo a un estudio de AMF Economía, en los últimos diez años el dólar perdió poder de compra en un 20%, mientras que en nuestro país aumentó su poder de compra porque se valorizó frente al peso.