Plazo fijo: con el aumento de tasas, qué banco paga más intereses este viernes 29 de agosto

En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que empezaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan resguardar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

Dólar blue HOY: así cerró la cotización de este jueves 28 de agosto

Ni a diario ni dos veces por semana: cada cuánto hay que bañarse, según un estudio

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 29 de agosto?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 3,9166667 % $ 19.583,3 Santander 3,1666666 % $ 15.833,3 Banco Galicia 0 % $ 0 Banco de la Provincia de Buenos Aires 3,75 % $ 18.750 HSBC 0 % $ 0 BBVA 4,25 % $ 21.250 Banco Macro 4,458333 % $ 22.291,7 Banco Credicoop 3,9166667 % $ 19.583,3 ICBC 3,975 % $ 19.875 Banco Ciudad 2,9166667 % $ 14.583,3 Banco Bica 4,5 % $ 22.500 Banco CMF 4,5833334 % $ 22.916,7 Banco Comafi 3,9166667 % $ 19.583,3 Banco de Corrientes 4,1666668 % $ 20.833,3 Banco de la Provincia de Córdoba 4,3333333 % $ 21.666,7 Banco de Chubut 3,5416666 % $ 17.708,3 Banco del Sol 4,25 % $ 21.250 Banco Dino 3,5 % $ 17.500 Banco Hipotecario 3,9583333 % $ 19.791,7 Banco Julio 3,5 % $ 17.500 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 4,5208335 % $ 22.604,2 Banco de Tierra del Fuego 4,5 % $ 22.500 Banco Voii 4,5 % $ 22.500 Bibank 3,5 % $ 17.500 Crédito Regional Compañía Financiera 4,3333333 % $ 21.666,7

Ni las pirámides ni el Burj Khalifa: la única construcción humana que se observa desde el espacio y la reconoce la NASA

Dólar oficial: cómo cerró su cotización HOY jueves 28 de agosto

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 47 % 58,570534 % Santander 38 % 45,369327 % Banco Galicia 0 % 0 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 45 % 55,54543 % BBVA 51 % 64,78314 % Banco Macro 53,5 % 68,77849 % Banco Credicoop 47 % 58,570534 % ICBC 47,7 % 59,641993 % Banco Ciudad 35 % 41,197997 % Banco Bica 54 % 69,58814 % Banco CMF 55 % 71,21813 % Banco Comafi 47 % 58,570534 % Banco de Corrientes 50 % 63,209414 % Banco de la Provincia de Córdoba 52 % 66,370755 % Banco de Chubut 42,5 % 51,83847 % Banco del Sol 51 % 64,78314 % Banco Dino 42 % 51,106864 % Banco Hipotecario 47,5 % 3,9583333 % Banco Julio 42 % 51,106864 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 54,25 % 69,9943 % Banco de Tierra del Fuego 54 % 69,58814 % Banco Voii 54 % 69,58814 % Bibank 42 % 51,106864 % Crédito Regional Compañía Financiera 52 % 66,370755 %

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo específico a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que termine el plazo establecido, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA regula su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.