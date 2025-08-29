Plazo fijo: con el aumento de tasas, qué banco paga más intereses este viernes 29 de agosto
Si estás pensando en elevar tus ingresos con un plazo fijo, conocé qué entidad financiera ofrece mejor remuneración a los ahorristas.
En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que empezaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.
Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan resguardar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 29 de agosto?
El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
|Bancos
|TEM
|Intereses por $ 500.000 a 30 días
|Banco Nación
|3,9166667 %
|$ 19.583,3
|Santander
|3,1666666 %
|$ 15.833,3
|Banco Galicia
|0 %
|$ 0
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|3,75 %
|$ 18.750
|HSBC
|0 %
|$ 0
|BBVA
|4,25 %
|$ 21.250
|Banco Macro
|4,458333 %
|$ 22.291,7
|Banco Credicoop
|3,9166667 %
|$ 19.583,3
|ICBC
|3,975 %
|$ 19.875
|Banco Ciudad
|2,9166667 %
|$ 14.583,3
|Banco Bica
|4,5 %
|$ 22.500
|Banco CMF
|4,5833334 %
|$ 22.916,7
|Banco Comafi
|3,9166667 %
|$ 19.583,3
|Banco de Corrientes
|4,1666668 %
|$ 20.833,3
|Banco de la Provincia de Córdoba
|4,3333333 %
|$ 21.666,7
|Banco de Chubut
|3,5416666 %
|$ 17.708,3
|Banco del Sol
|4,25 %
|$ 21.250
|Banco Dino
|3,5 %
|$ 17.500
|Banco Hipotecario
|3,9583333 %
|$ 19.791,7
|Banco Julio
|3,5 %
|$ 17.500
|Banco Masventas
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Meridian
|4,5208335 %
|$ 22.604,2
|Banco de Tierra del Fuego
|4,5 %
|$ 22.500
|Banco Voii
|4,5 %
|$ 22.500
|Bibank
|3,5 %
|$ 17.500
|Crédito Regional Compañía Financiera
|4,3333333 %
|$ 21.666,7
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
|Bancos
|TNA
|TEA
|Banco Nación
|47 %
|58,570534 %
|Santander
|38 %
|45,369327 %
|Banco Galicia
|0 %
|0 %
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|45 %
|55,54543 %
|BBVA
|51 %
|64,78314 %
|Banco Macro
|53,5 %
|68,77849 %
|Banco Credicoop
|47 %
|58,570534 %
|ICBC
|47,7 %
|59,641993 %
|Banco Ciudad
|35 %
|41,197997 %
|Banco Bica
|54 %
|69,58814 %
|Banco CMF
|55 %
|71,21813 %
|Banco Comafi
|47 %
|58,570534 %
|Banco de Corrientes
|50 %
|63,209414 %
|Banco de la Provincia de Córdoba
|52 %
|66,370755 %
|Banco de Chubut
|42,5 %
|51,83847 %
|Banco del Sol
|51 %
|64,78314 %
|Banco Dino
|42 %
|51,106864 %
|Banco Hipotecario
|47,5 %
|3,9583333 %
|Banco Julio
|42 %
|51,106864 %
|Banco Masventas
|30 %
|34,488884 %
|Banco Meridian
|54,25 %
|69,9943 %
|Banco de Tierra del Fuego
|54 %
|69,58814 %
|Banco Voii
|54 %
|69,58814 %
|Bibank
|42 %
|51,106864 %
|Crédito Regional Compañía Financiera
|52 %
|66,370755 %
¿Qué es un plazo fijo?
El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo específico a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.
Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que termine el plazo establecido, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.
¿Qué tipos de plazo fijo hay?
En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA regula su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.
