El éxodo de argentinos a las playas de Brasil está generando no sólo un efecto cambiario, sino también una revolución en los métodos que eligen para pagar en el país vecino.

Cada vez son más los que optan por abonar con Pix, a través de billeteras o apps bancarias, con pesos, dólares o cripto dólares en sus cuentas. Ese medio de pago ya se convirtió en el más elegido, superando a las tarjetas de crédito y al efectivo.

Casi 270.000 argentinos visitaron Brasil sólo en diciembre, un 8% más que en el mismo mes de 2024. Según las billeteras y bancos consultadas por El Cronista, el volumen de operaciones este verano es mayor que en la temporada 2024/2025.

Las fintech fueron las primeras en integrarlo a sus apps y los bancos lo lanzaron en los últimos días, con el objetivo de retener a sus clientes en sus plataformas.

La segunda edición del Monitor kamiPay, elaborado por la start up que brinda infraestructura tecnológica para concretar pagos cross border, reveló que el 61,1% de los viajeros utilizó apps con Pix, por encima del efectivo (49,1%) y de las tarjetas (45,7%). De los que eligen ese método, ocho de cada diez lo hacen para la mayoría de sus consumos.

Mientras las billeteras compiten por ofrecer un tipo de cambio más ventajoso, los usuarios destacan la facilidad operativa a la hora de pagar en Brasil: ya sea leyendo un código QR o una “llave Pix” (número de teléfono, email, DNI o CUIT).

Cocos Capital revela que el monto operado en lo que va de enero supera los u$s 13 millones, mientras que en enero de 2025 alcanzó los u$s 4,8 millones. Este año ya son 34.647 los usuarios que hicieron 440.529 pagos (un crecimiento de 178% con respecto al mismo período del año pasado). Desde que lanzaron la funcionalidad, las transacciones treparon hasta los u$s 187 millones.

“Hoy nuestros usuarios pueden pagar en Brasil al mejor tipo de cambio, usar pesos o dólares que permanecen invertidos en nuestros fondos y, al mismo tiempo, acumular puntos que después pueden canjear por viajes, estadías, experiencias”, explicó Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos.

En Lemon registraron desde principios de 2025 más de 1,8 millones de pagos con Pix, que efectuaron más de 90.000 personas. La billetera cripto procesó más de 290 millones de reales, es decir, más de u$s 51 millones. El 93% de esos pagos fue en pesos, mientras que el resto usó dólar digital (USDT). “Durante la primera quincena de enero se duplicó la cantidad de gente y de pagos en Lemon con Pix frente a la quincena anterior. Vemos que el producto comenzó a crecer sostenidamente desde el 26 de diciembre”, aseguran.

Mercado Pago lanzó la funcionalidad en noviembre y también registra una alta demanda de sus usuarios: “Observamos que eligen este medio de pago por la practicidad de usar la misma aplicación con la que administran su dinero en Argentina, la facilidad y seguridad de no tener que llevar efectivo encima ni tener que recurrir a casas de cambio”.

Belo, la primera billetera que lo ofreció en Argentina, revela que el uso de Pix aumenta 30% en volumen cada semana. En los primeros días de enero, operaron casi u$s 8 millones.

Bancos llegan a las playas de Brasil

Los bancos salieron la semana pasada a competir con las fintech, al ver que los usuarios transfirieron en 2025 un flujo elevado de dinero a billeteras. La hipótesis era que buscaban soluciones para pagar con Pix. Galicia, Macro, Supervielle, Banco Ciudad y Modo, la billetera que los agrupa, fueron la punta de lanza de las entidades.

El mecanismo de pago es similar al efectuado con tarjeta de débito: los usuarios tienen que tener dólares, que son debitados de sus cajas de ahorro en moneda extranjera.

Sin embargo, Galicia anunció que a partir de este fin de semana sus clientes también podrán pagar con pesos.

“Durante la primera semana desde el lanzamiento de pagos con Pix en la App Galicia, vimos una respuesta extraordinaria por parte de nuestros clientes: se realizaron más de 16.000 pagos exitosos en comercios de Brasil”, explica Pedro Piñeiroa, Head of Payments en Galicia.

Banco Macro también ofrece pagos con Pix desde Modo. Para hacerlos, hay que abrir la app de la billetera, escanear el código QR, visualizar o ingresar el monto en reales y elegir la cuenta en dólares para pagar. “Con la integración de Pix a través de Modo, estamos mejorando la experiencia de pago en su viaje a Brasil de una forma ágil, segura y eficiente”, aseguró Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

En Banco Ciudad se sorprendieron por la alta cantidad de pagos en su primer fin de semana después del lanzamiento. “Queremos darle una solución de medios de pago a nuestros clientes. Puede ser con tarjeta de crédito, débito, QR o pagos con transferencias. Quiero que mis clientes se queden siempre en las aplicaciones del banco porque encuentran ahí todas las soluciones de pago”, afirmó Maximiliano Coll, subgerente general a cargo de la banca de personas del Ciudad.

El primer paso que dieron fue habilitar los pagos desde Modo. En los próximos días, harán lo mismo desde la billetera Buepp y desde la app del banco.

Supervielle, en tanto, también lo ofrece a través de su app y para quienes operen mediante Modo.

Radiografía de los argentinos que pagan con Pix

La adopción de Pix no distingue género, ni edades. El 44,2% de los hombres y el 46,3% de las mujeres declararon usarlo o planear hacerlo durante su viaje a Brasil.

“El núcleo de adopción se concentra entre los 35 y 44 años: un segmento asociado a mayor estabilidad económica y decisiones pragmáticas, lo que confirma que Pix no es una tecnología “de nicho” ni solo para jóvenes”, destaca la encuesta, cuya muestra se concentró en 1100 personas que usaron o planean usar Pix.

Esos turistas conocieron este método de pago por distintas vías: el 66% por recomendación, el 48,6% por publicidad y un 26,6% responde que por investigación propia.