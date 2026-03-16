Pese al conflicto en Medio Oriente, el carry trade en Argentina sobrevive. El dólar Banco Nación no muestra cambios en lo que va del mes, mientras que el dólar MEP y el CCL (contado con liqui) acumula retrocesos el 1% y 2% respectivamente. Aún así hay un dato a considerar: la brecha del MEP y el CCL con el dólar mayorista es hoy del 1% y 4% respectivamente lo que refleja la mayor sensibilidad de los dólares financieros, MEP y CCL, al contexto internacional. Desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente hace 16 días, los mercados igualmente se pusieron más selectivos manteniendo las apuestas al carry trade pero anticipando mayor inflación y como muestra de prudencia, reduciendo el plazo de las colocaciones en bonos tanto en pesos como en dólares. El 2,9% de inflación de febrero, más alta que la prevista, anticipó que tasas seguirán altas en pesos. Puntualmente la oferta de dólares se mantendrá alta por el campo y la energía mientras del lado de la demanda el actor principal es Santiago Bausili, por el BCRA. ¿Qué muestran los precios del dólar a futuro? Hay demanda de cobertura cambiaria para fin de mes y también en los bonos dólar linked, aunque por montos poco significativos. Como se aguarda inflación elevada por varios meses más, entonces los bonos CER volvieron a ser el plato principal en el menú inversor. Según el último informe de Quantum, la consultora que preside Daniel Marx, “aunque se observan ajustes en los precios de los combustibles en los surtidores, la continuidad de los altos precios en los mercados internacionales tenderá a impactar sobre la tasa de inflación, más allá de las decisiones que tome el gobierno en relación con la morigeración de los efectos del mayor precio. De materializarse esta situación, afectará la política monetaria, que deberá ajustarse para que la tasa de interés en pesos siga siendo atractiva, en un contexto de inflación más alta y ante un escenario que podría afectar las expectativas de devaluación”. Por su parte, PPI destacó el viernes que “de cara a marzo, es probable que las expectativas de inflación se revisen al alza una vez más. Consideramos improbable que la cifra de marzo sea inferior a la de febrero. Por un lado, es un mes con una marcada estacionalidad debido a los ajustes de precios en el sector educativo vinculados al inicio del curso escolar. Como referencia, si la categoría de Educación aumenta un 20% en marzo (el año pasado aumentó un 22,3%), contribuiría aproximadamente con 0,4 puntos porcentuales al IPC. Por otro lado, el reciente aumento de los precios del petróleo y los combustibles aún no ha afectado a la cifra de febrero y ya está empezando a repercutir en la inflación de marzo”. Concluyó señalando que “si bien la contribución de la electricidad y el gas natural debería disminuir, dado que las reducciones de las subvenciones fueron especialmente pronunciadas en febrero, el aumento de los precios de la nafta (alrededor del 6,7% hasta ahora) ya añadiría aproximadamente 0,25 puntos porcentuales al IPC de marzo”. Las tasas de corto plazo se mantienen bajas. La caución a 3 días se operó al 12% anual al cierre del viernes, con un máximo operado al 23,4% y un mínimo al 10% anual. El apetito de los amantes del peso se concentra el las Letras de corto plazo, como quedó reflejado en la liictación del miércoles pasado. El Tesoro colocó $10,4 billones con un rollover de 108,1% y retirará hoy alrededor de $0,8 billones . Panorama de corto plazo: se viene el trimestre de la dulzura para el BCRA en materia cambiaria con la llegada de los dólares de la soja. La inflación se mantendrá elevada y deberían pasar dos meses como mínimo hasta que se vean las señales nítidas de desinflación. “Estamos ante un gobierno que ha demostrado ser más averso a la inflación que a la recesión. Una buena primera medida sería intentar darle menos volatilidad a la tasa de interés para que el crédito empiece a traccionar. Hay una buena que el gobierno tiene derecho a mostrar y es que el BCRA sigue acumulando dólares sin parar”, destaca Miguel Kiguel en su tradicional informe de Econviews de los viernes. El carry trade vive.