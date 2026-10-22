En un foro organizado por la Cámara Vial Paraguaya, el expresidente Luis Lacalle Pou defendió el rol de la iniciativa privada como motor de las obras de infraestructura y abogó por una mirada prospectiva del gobierno. “A un país no lo hace grande su gobierno, lo hace grande su gente”, afirmó, y dijo que las autoridades deben sintonizar con ese sentir nacional y además dedicarse a pensar en lo que no se ve.

Lacalle Pou destacó que la inversión privada funciona como una de las principales fuentes de estímulo para proyectos como escuelas, puentes y otras obras que, según él, son permanentes y contribuyen a unir a la sociedad. Para el exmandatario, estas infraestructuras trascienden coyunturas políticas y representan “una forma de unión” con impacto social duradero.

El ex presidente insistió en la necesidad de compatibilizar los objetivos sociales con los económicos en los proyectos por iniciativa privada, de modo que las obras generen beneficios tangibles para la comunidad sin descuidar su viabilidad financiera. En este sentido planteó que gobernar implica también prever y planear a futuro, no solo administrar el presente.

Durante su intervención puso énfasis en escuchar “lo que se ve, lo que se escucha, lo que se piensa” en la sociedad como guía para las políticas públicas y las alianzas con el sector privado. Señaló que esa sintonía entre gobierno y ciudadanía facilita la concreción de grandes obras y el diseño de políticas con respaldo social.

El mensaje de Lacalle Pou fue una invitación al diálogo entre Estado y privados para acelerar la infraestructura regional, combinando responsabilidad social y eficiencia económica, en un contexto global cambiante donde, afirmó, la planificación a largo plazo resulta indispensable.