El presidente Yamandú Orsi mantuvo una reunión con los mandatarios de Bolivia y Paraguay, Rodrigo Paz y Santiago Peña, respectivamente. Este encuentro se da en el marco del acuerdo Urupabol, un mecanismo de coordinación conformado por ambos países y Uruguay.

Los tres mandatarios acordaron tener otro encuentro “de seguimiento” que ocurrirá más adelante, durante este semestre.

Orsi, quien se encuentra en Nueva York y se prevé que este jueves realice su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ha mantenido en los últimos días varios encuentros con varios jefes de Estado y empresarios.

“Para nosotros, esto no es una opción, es una necesidad. Recién hablábamos de que si se trata de integrarse, creo que han tomado la delantera otros, que tiene que ver con esta realidad que es el crimen organizado. Nosotros nos necesitamos. Y es bueno saber y es bueno admitir que nuestros equipos, la gente que trabaja en los temas de seguridad de todos nuestros gobiernos, naturalmente lo hacen, e incluso teniendo resultados exitosos”, dijo Orsi en rueda de prensa.

El presidente entiende que “como la velocidad en la que corre todo esto es cada vez mayor, nuestro nivel de sintonía tiene que ser también cada vez mayor”.

Los mandatarios agrupados en este ámbito de integración regional, coincidieron en la importancia de consolidar una logística regional eficiente mediante el aprovechamiento de la red portuaria a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná.

En esa línea, los tres presidentes también acordaron continuar trabajando en mecanismos de cooperación que faciliten la navegación e infraestructura portuaria.

Además, los mandatarios “intercambiaron opiniones”, referidas a energía e hidrocarburos “sobre posibles áreas de cooperación orientadas al fortalecimiento de la seguridad energética”.

Asumimos la Secretaría Pro Tempore de URUPABOL con una agenda clara de integración regional y, aprovechando mi presencia en Nueva York, convocamos a los presidentes de Uruguay, @OrsiYamandu, y de Paraguay, @SantiPenap, a una reunión de Coordinación y Cooperación. Queremos que la… pic.twitter.com/4pQlJwk7UA — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) September 23, 2026

Paralelamente, los mandatarios subrayaron que se reactivó “Urupabol empresarial”, en el entendido que se trata de ámbito “clave” para que la articulación con el sector privado, así como con agencias inversoras y empresas públicas.

En materia de seguridad, el comunicado revela que los tres gobiernos reafirmaron “su determinación de combatir la delincuencia organizada transnacional mediante el intercambio de inteligencia, la cooperación policial e institucional y la coordinación fronteriza”.

Según anunciaron, los mandatarios acordaron tener otro encuentro “de seguimiento” que ocurrirá más adelante este semestre.