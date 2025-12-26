El uso de las tarjetas de crédito superó en octubre a las de débito. Ante la caída de la inflación, que en noviembre fue de 2,5%, los consumidores se volcaron por financiarse con los plásticos. Pero también empezaron a carretear los pagos en dólares con débito, según informó este viernes el Banco Central.

El último informe de Pagos Minoristas reveló un crecimiento del uso de la tarjeta de crédito, con incrementos interanuales de 7,4 % en cantidades y 1,8 % en montos reales, realizándose 188,9 millones de pagos por $ 10 billones.

Los canales más utilizados fueron POS y QR, que representaron cuatro de cada diez pagos, seguidos por e-ccommerce, con el 37%, y débito automático, con 14,2%.

El QR interoperable alcanzó el 4,7 % del total de los pagos con tarjetas de crédito. Por su parte, la modalidad en un pago representó 90,7 % en cantidades y 73,8 % montos del total de operaciones con tarjetas de crédito.

En tanto, hubo 177 millones de transacciones con tarjeta de débito por $ 4,7 billones de pesos en octubre. Se trató de una caída del 13,3 % interanual en cantidades y del 13,3 % en montos reales.

El dato novedoso fue la evolución incipiente de los pagos bimonetarios, una apuesta motorizada por el ministro de Economía Luis Caputo. Según el BCRA, en octubre se realizaron en moneda extranjera 10.300 transacciones por u$s 6,4 millones. El 99 % fueron cursadas a través del canal e-commerce.

Desde que debutaron los pagos en dólares con tarjeta de débito, en febrero de 2025, se cursaron 44.810 operaciones en dólares, totalizando u$s 31,4 millones.