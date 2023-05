Pagar el mínimo de la tarjeta será más barato: cuánto costará y desde cuándo

Cada vez que subía el costo de fondeo, los bancos habían quedado con el Central que se actualizaría en la misma proporción la tasa de financiación del Ahora 12. Por lo tanto, la tasa nominal del 77% debería actualizarse al 83%, por los 600 puntos que subió la tasa de política monetaria.

Pero esta vez fue distinto: con vistas a las próximas elecciones (primero las PASO en agosto y luego las presidenciales en octubre), el Gobierno cambió el libreto y no sólo que no autorizará la actualización de la tasa, sino que obligará a que la bajen 900 puntos, al pasar al 68%.

Bancos al ataque

"Resulta un poco extraño que el BCRA suba más la tasa y le bajen la tasa a los comercios. Habría que evaluar la consistencia macro de las medidas micro".

"El punto conceptual es si en un contexto de inflación creciente tiene sentido subsidiar el consumo, al ritmo que suben la tasa de interés", precisa el presidente de una de las entidades financieras más importantes de la Argentina, acostumbrado a negociar con los gobiernos de turno.

Revolving

Por otra parte, se dispuso reducir en dos puntos la tasa para la financiación de saldos impagos de tarjetas de crédito para personas humanas y desde junio la tasa nominal bajará del 88% a 86%.

En tanto, las tasas de las líneas de financiamiento para la Inversión Productiva de MiPyme mantienen la condición de líneas subsidiadas. Para proyectos de inversión, la tasa nominal es de 76% y para capital de trabajo de 88%.

Sin cupo

Esta baja de tasas, si bien suena atractiva a primera vista, no lo es tanto en la práctica. En primer lugar, porque los bancos elevarán entonces el pago mínimo, para que el revolving (como denominan en la jerga a financiar el saldo) sea de menor monto.

El otro problema es que obtener el cupo disponible en su tarjeta de crédito cuando quisiera hacer una compra de $ 200.000 sería una misión posible para pocos.

Muchos bancos no están subiendo los límites disponibles de acuerdo con la evolución de la inflación, y sólo lo hacen a los segmentos de clientes VIP o Premium.

A pérdida

Los banqueros se quejan que tienen que pagar una tasa del 97% a 30 días por los plazos fijos y prestar al 68% a 24 meses, con lo cual la ecuación no les cierra, a pesar de que tienen un beneficio en los encajes en el Banco Central. De ahí que no aumentarán los cupos disponibles o, si lo hacen, regirá para las operaciones a un pago, pero no en cuotas.

El problema es el cupo de los tarjetahabientes en sus tarjetas, ya que los bancos no están actualizando los límites para pagar en cuotas, mientras la inflación avanza sin parar.

Por eso, la clave para poder utilizarlo será pedir ahora, de antemano, al banco que actualice el límite de pago con tarjeta, justificándolo con el aumento salarial del cliente.