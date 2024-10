Oportunidad: YPF Luz sale al mercado para alargar plazos de u$s 400 millones en ON

Apenas un mes después de que la madre nodriza YPF saliera al mercado global para refinanciar deuda con menores tasas, ahora YPF Luz, la empresa de energía de la petrolera con mayoría estatal, va por el mismo camino: capturar dólares de los inversores que exteriorizaron tenencias al amparo del blanqueo de capitales.

La firma cerrará mañana la colocación de ON Clase II por u$s 400 millones, a siete años de plazo. Con estos fondos YPF Luz prevé cancelar en forma anticipada la totalida de las ON clase II en circulación que fueron emitidas en julio de 2019, también por u$s 400 millones a una tasa fija de 10 % nominal anual y con vencimiento el 25 de julio de 2026.

De esta forma, la firma que actúa en energías renovables apunta a estirar plazos y bajar tasas de interés en un mercado líquido y ávido de instrumentos de inversión como consecuencia del blanqueo de capitales en curso.

Antecedentes

Hace un mes, el 11 de septiembre pasado, YPF emitió sus ON Clase XXXI en dólares a una tasa fija de 8,75%, con la cual la petrolera estiró vencimientos a 11 de septiembre de 2031, por u$s 500 millones.

Esta colocación permitió reducir un punto la tasa que pagaba la firma por la deuda. Además de la refinanciación y pago de deuda, con esos fondos YPF también aplicará a inversiones en activos fijos en Argentina; capital de trabajo; la adquisición de compañías o negocios situados en el país; aportes de capital y financiación de algunas de las subsidiarias o vinculadas.

El sector energético, además de YPF, también han salido al mercado, reduciendo tasas de interés, Pampa, PAE y Vista.