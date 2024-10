Mercado líquido por el blanqueo logra espacio en ofertas de ON

Nuevas colocaciones de deuda tapizan el camino de las inversiones en un contexto de liquidez por el blanqueo. En las últimas horas trascendieron varias ON con gran aceptación por un mercado ávido de instrumentos a dónde dirigir la mirada. Y hay algunas en camino.

La de mayor envergadura por delante es una ON de S.A. San Miguel, que saldrá al mercado en busca de, al menos, u$s 10 millones. Se trata de la serie XI de su programa global de u$s 250 millones. Será un instrumento a dos años, con la tasa que resultará a resultas de la licitación. Pagará capital al final del plazo e intereses, semestral en el primer periodo y luego en forma trimestral.

Los organizadores serán el Banco Santander Argentina y Banco de Galicia, mientras que como colocadores, además de esas dos entidades se sumarán TPCG Valores -la firma ahora en manos de Eduardo Costantini-, el Banco de Provincia de Buenos Aires, Puente Hnos, Latin Securities, StoneX Securities, Facimex Valores, IEB, Cohen, Balanz Capital, Mills Capital Markets, Adcap y Bull Market Brokers.



Pablo Plá, el CEO de San Miguel recordó que el destino de este programa de colocaciones son las inversiones en las plantas en Sudáfrica y en Uruguay, los dos destinos hacia donde expandió la compañía, la principal industrializadora de limones del mundo, con base en Tucumán.

Las familias accionistas de San Miguel - Miguens Bemberg y Otero Monsegur-invirtieron en 2023 unos u$s 22 millones en el proyecto de Sudáfrica y luego encararon un "follow on", dando participación al mercado de sumarse a la suscripción de capital, de la cual participó el socio local -el holding sudafricano African Pioneer Group, APG- y llegó a levantar u$s 68 millones. Luego hubo una colocación de u$s 35 millones para rollear la deuda.

La planta de Sudáfrica insumió u$s 23 millones y la de Uruguay -inaugurada en julio pasado, u$s 31 millones. "Con esas plantas logramos reconvertirnos y pasar a ser la mayor procesadora industrial de limones del mundo", explicó Plá.

Financiamiento fintech

En este contexto de liquidez, Credicuotas, la fintech especializada en créditos de consumo, colocó su IX serie de ON por un valor récord de más de $ 11.300 millones. Se trata de la tercera colocación que realizó en 2024, que fue organizada por su principal accionista, el BIND, y salió con vencimiento a 12 meses.



Con calificación A1 de FIX Rating, los colocadores fueron Industrial Valores; los bancos Supervielle, Patagonia, Galicia, Comafi, BST, Provincia de Córdoba y de Valores, además de Cocos Capital y Allaria. Asesoró el estudio TCA Tanoira Cassagne.

"Estrenamos nuestra calificación crediticia A1 emitida por Fix, lo que nos posiciona como una de las entidades más sólidas de todo el sistema financiero", explicó Ezequiel Weisstaub, co fundador y CEO de Credicuotas.



La firma gestiona préstamos online, tanto directos, destinados a consumidor final, como indirectos, para la compra de bienes inmuebles.

Récord ON pyme

El momentum del mercado de capitales también se aprecia en otra colocación, que transformó a una pyme en la principal emisora de ese segmento. RDA Mobility, firma de renting corporativo en la Argentina, colocó en el mercado local ON Pyme y fideicomisos financieros por $ 2000 millones.

Fue su tercera salida al mercado de capitales, con la cual busca financiar el incremento en 25% su flota de vehículos en la Argentina y en 40% en el resto de la región.

Fundada en 2013 por Arturo Simone, RDA Mobility gestiona actualmente una flota de 15.000 vehículos en la Argentina, Uruguay, Chile y Colombia. "Anunciamos esta nueva emisión de deuda con plena confianza en las expectativas de crecimiento económico del país. Este paso estratégico refleja nuestra firme convicción en el sólido potencial de desarrollo y la estabilidad del mercado", explicó Simone, CEO de la compañía.



"La emisión de la primera serie de ON tuvo lugar en septiembre de 2017, donde se emitieron $ 15 millones a 24 meses, con una tasa Badlar + 5,99%, lo que permitió la compra de 29 vehículos en menos de un mes. El producto además tuvo una sobreoferta del 25%", comentó Marcos Zubillaga, CFO de RDA Mobility.



En la segunda serie de ON, en agosto de 2018, luego de coordinar la emisión con siete avalistas distintos, colocó $ 43,5 millones también a 24 meses con tasa Badlar + 10%, para comprar 66 vehículos, en menos de una semana.