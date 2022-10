Nuevo dólar: las medidas que espera el mercado tras el cierre del esquema para los sojeros

El sector del agro aprovechó la promoción limitada del "dólar soja" y superó todas las expectativas. Liquidó más de u$s 7600 millones, lo que permitió que el Banco Central compara casi u$s 5000 millones, y entre este lunes y martes ingresarán los últimos montos por las operaciones que se hicieron previo al cierre del régimen.

Si bien el Gobierno celebró el resultado y la mejora de las reservas, al mercado le preocupa cómo seguirá la dinámica. Sobre todo, porque para muchos fue un "pan para hoy y hambre para mañana": gran parte de lo que se liquidó en septiembre fue un adelanto de lo que iba a ingresar durante los meses siguientes.

Fin del dólar soja: cuántas divisas acumuló el BCRA con el tipo de cambio diferencial





En las últimas semanas varios operadores del mercado esperaban que el Gobierno anunciara alguna medida similar, con el objetivo de seguir incentivando el ingreso de divisas al mercado cambiario, pero economistas consultados por El Cronista descartan la posibilidad de que se vuelva a imponer un esquema similar .

¿Qué medida se viene?



El economista Miguel Kiguel no cree que haya lugar para volver a establecer un régimen similar y prevé que el Gobierno apostará al "dólar Qatar". Es decir, una cotización que busque reducir la pérdida de reservas por la vía del turismo. Pero, por más que busquen evitarlo, " en algún momento van a tener que devaluar ".

"Con el esquema de septiembre tienen que emitir muchos pesos y eso se termina yendo a la brecha. Seguramente, seguirán con lo que ingresa habitualmente, aunque restando lo que se adelantó, y compensarán en parte con los ingresos de los créditos de organismos multilaterales", comentó el economista Enrique Szewach.

Szewach coincide en que el Gobierno anunciaría un "dólar Qatar". No sólo para reducir el drenaje de reservas por los argentinos que viajan al exterior, sino también para buscar ingresos con los turistas que llegan al país. Un incentivo para que no cambien sus dólares en las cuevas y lo hagan por vías legales .

El ministro Sergio Massa celebró el resultado de la medida del "dólar soja".

"Seguramente, en los próximos días sacarán más medidas para seguir con más anuncios. Y van a seguir estirándola para evitar un salto devaluatorio. ¿Pueden evitarlo? Yo creo que no, pero seguramente irán sacando más cosas para ir estirando la situación ", agregó.

Un directivo bancario, especialista en temas del agro, consideró que no será fácil implementar medidas similares a la del "dólar soja" porque "no hay confianza en el Gobierno por los cambios de las reglas de juego". En ese sentido, se refirió a las restricciones que aplicó para el acceso a activos financieros en medio de la medida.