Nuevo cepo al dólar ahorro: habrá qué ganar más para poder comprar los u$s 200

En esta noticia Dólar ahorro

Dólar barato





¿Qué tienen que ver el cupo de 200 del dólar ahorro con el salario mínimo, vital y móvil? En que una cosa está estrechamente relacionada con la otra.

Si bien cada vez son menos los que pueden tener el visto bueno de la AFIP para acceder al bendito cupo mensual de los u$s 200, ahora hay un nuevo impedimento: el nivel de ingreso.

Vacaciones en Brasil: ¿dónde conviene comprar reales y cuándo usar la tarjeta?



El Gobierno deberá pagar u$s 1000 millones a los bonistas: a dónde irán los dólares



Dólar ahorro

Muchos bancos exigen al menos un salario neto de dos salarios mínimos, vitales y móviles para acceder al dólar ahorro, y este salario pasó a ser de $ 65.427 desde enero de 2023, por lo que se debe ganar desde $ 130.854 en mano para acceder.

Muchos bancos exigen al menos un salario neto de dos salarios mínimos, vitales y móviles para acceder al dólar ahorro, y este salario pasó a ser de $ 65.427 desde enero de 2023, por lo que se debe ganar desde $ 130.854 en mano para acceder.

Este no es el único requisito, ya que no se debió acceder a ningún crédito subsidiado, ni que la empresa donde uno trabajó en 2020 haya pedido ni siquiera un mes del ATP para pagar los sueldos.

De lo contrario, saldrá el letrero en la página web del banco donde explique: "No se puede comprar dólares porque recibís o recibiste ayuda de ANSeS. Por ejemplo, ATP, IFE, Asignación Universal por Hijo, etcétera".

Dólar barato

El dólar ahorro esta en $ 307, contra $ 326 del dólar turista para consumos en el exterior por menos de u$s 300 mensuales y frente a $ 354 del blue, por lo que es un imperdible para quienes tienen acceso.

El tema es que muchos ponen u$s 200 a la hora de comprar y la operación les sale rechazada. Pero quizás puede ser porque tengan otros consumos en moneda extranjera, como puede ser la cuota de Netflix, Spotify o Amazon, entonces conviene probar con u$s 190, o con u$s 180, y así ir descendiendo.