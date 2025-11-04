Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, junto con las compañías que la integran, informó este martes la reelección por unanimidad de Irene Capusselli, directora de Orígenes Seguros de Retiro, como presidenta de la Cámara.

La directiva revalidó su cargo por cuarto año consecutivo.

“Me siento muy honrada por mis colegas al haber sido elegida para continuar, por cuarta vez consecutiva, al frente de Avira, en un momento tan especial de nuestro país”, aseguró.

Capusselli agregó: “El desafío es tan grande como las posibilidades de éxito. La caída de la inflación nos abre una enorme oportunidad de crecimiento. A eso se agrega el Seguro de Cese Laboral, sobre el que hay que trabajar para lograr los acuerdos previos. Y, también, el desafío que nos plantea el desarrollo del Tercer Pilar Voluntario, con los ahorros de largo plazo para complementar el haber jubilatorio, más la enorme cantidad de productos que podemos ofrecer para la Generación Silver“.

“Otro tema fundamental es nuestro rol como inversores institucionales, impulsando el desarrollo nacional. Este es el tren que está pasando y al que tenemos que subirnos hoy. Por otra parte, mantendremos nuestro trabajo en conjunto con las autoridades regulatorias, apoyando el proceso de desburocratización de nuestra actividad”, afirmó al aceptar el cargo.

Acompañarán a Irene Capusselli en este tercer mandato: Fabián Hilsenrat (Binaria Seguros de Vida S.A.) y Alejandro Korin (CNP Assurances Cía. De Seguros S.A.) como vicepresidente 1ro y vicepresidente 2da, respectivamente.

La secretaría será ejercida por Walter Buonamassa (Credicoop Cía. De Seguros De Retiro S.A.) y la tesorería estará a cargo de Gabriel Chaufan (BBVA Seguros Argentina S.A.).

Los cargos de prosecretario y protesorero serán para Diego Guaita (San Cristóbal Seguros De Retiro S.A) y Maria Eugenia Millan (Galicia Seguros SAU), respectivamente.

Finalmente, las vocalías estarán representadas por: Marcelo Castagna (Zurich International Life), Andrea Viejo (SMG Life Seguros de Vida S.A.U), Santiago Diehl (Qualia Cía. de Seguros S.A.), José de los Ríos (Nación Seguros S.A.) y Diego Squartini (Supervielle Seguros S.A.)