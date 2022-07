Los bonos caen otro 2% y las señales de Silvina Batakis no calman al mercado

El selloff de los bonos argentinos no se detiene. Los títulos de deuda en dólares vuelven a caer más del 2% este martes y continúan teñidos de rojo pese al intento de la ministra de Economía, Silvina Batakis, de llevar certidumbre al mercado.

Las tasas de la deuda se disparan y la curva opera en su peor momento. Las acciones Wall Street también vuelve a caer con el inicio de la temporada de balances y atentos a la dinámica inflacionaria en Estados Unidos.

El dólar y el euro cotizan a la par por primera vez en 20 años



Batakis crea un comité de deuda y promete cumplir con los pagos



Bonos a la baja

Todos los tramos de la deuda soberana argentina vuelven a perder posiciones.

El tramo corto de la curva cae 2,2% en el Global 2029 y 1,6% en el Global 2030. Por su parte, en el tramo medio, la deuda pierde 1,8% en el Global 2035 y 1,7% en el Global 2038. Finalmente, los bonos más largos retroceden 2% tanto en el Global 2041 como en el Global 2046.

En el acumulado del último mes, la deuda de ley Nueva York muestra una baja promedio del 25%, lo cual provocó una disparada en las tasas de interés. Hoy el tramo corto opera con tasas cercanas al 43% y el promedio en el tramo más largo se ubica en torno al 27%.

La mayoría de los tramos de la curva soberana argentina operan con paridades debajo del 20%, lo cual demuestra que el mercado desconfía de la capacidad de pago del Gobierno respecto de sus compromisos de deuda.

Desde que salieron a cotizar en septiembre de 2020, cuando el Gobierno llevó a cabo el canje de deuda, los bonos acumulan desplomes de entre 48% y hasta 64%.

En paralelo, el riesgo país se disparó hasta los 2667 puntos, subiendo 145% desde el canje de deuda.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) entienden que el mensaje de Batakis de seguir en línea con el FMI es positivo, aunque no calma las tensiones.

"Las medidas anunciadas no trajeron ninguna sorpresa y esto ayuda a evitar profundizar aún más los ruidos actuales. Sin embargo, creemos que no son suficientes para corregir los desequilibrios actuales. Además, faltan detalles sobre la implementación de varias de estas medidas en la práctica para entender la magnitud de su efecto en los números fiscales", dijeron.

El mercado digiere las palabras de Batakis

A una semana de asumir el cargo, la ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció ayer medidas que definirán el curso económico de los próximos meses.

Entre ellas, aseguró que se mantendrán las metas acordadas con el FMI, anunció la creación de un Comité de Deuda, descartó un default de la deuda en pesos y ratificó el cumplimiento del cronograma de emisiones y la implementación de un nuevo esquema de tarifas en el campo energético.

La reacción del mercado tuvo resultados dispares, ya que los bonos en dólares y las acciones cayeron, pero los bonos en pesos se vieron demandados.

Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management, sostuvo que la semana pasada el cambio de gabinete generó una mayor incertidumbre en los mercados, provocando el aumento del dólar alternativo y del riesgo país, que se ubicó en 2600 puntos, niveles que no se veían desde 2020.

"El mercado comienza a digerir las medidas económicas anunciadas por la ministra de Economía, Silvina Batakis. Seguimos sosteniendo que el gobierno intentará evitar un ajuste del tipo de cambio. Sin embargo, toda cartera bien diversificada debe estar posicionada en activos que cubran contra el riesgo de devaluación", dijo.

Desde Cohen creen que no se trató de un buen arranque para Batakis.

"Con un frente interno que marca una extrema fragilidad, sin apoyo político relevante y con dificultades para armar su propio gabinete (recién al cierre de la semana lo conformó), su designación generó más dudas que certezas", dijeron.

Además agregaron que, por el momento, la ministra se muestra como una continuidad de la gestión anterior.

"La ministra planteó la necesidad de tener cuentas públicas equilibradas - aunque no dio ninguna pista de cómo lograrlo -, avanzar con la segmentación de tarifas y mantener el acuerdo con el FMI. No anunció medidas relevantes, aunque dio a entender que no estudian nuevos impuestos ni nuevos gastos, al tiempo que cree que el acuerdo con el FMI debe ser revisado", dijeron.

Finalmente, y en cuanto al impacto en los bonos, los analistas de Cohen advirtieron que "la incertidumbre política, la tensión económica local y la ausencia de un contexto global favorable fueron determinantes para que los bonos soberanos en dólares sigan registrando nuevos mínimos".

Cae Wall Street

El mercado norteamericano opera con volatilidad ante la incertidumbre respecto a cómo será el inicio de los resultados empresariales afectó a Wall Street en el primer día de la semana. Ayer las acciones cerraron a la baja y las debilidades se mantienen en el día de hoy.

El Dow Jones cae 0,44%, seguido por el S&P500 que baja 0,2%. En cambio, el Nasdaq rebota 0,37%. En el acumulado del año, las acciones en Wall Street operan con fuertes pérdidas, cayendo 27% en el caso del Nasdaq y 20% en el del S&P500.

En Europa, las bolsas también retroceden, con bajas de 0,4% en el Stoxx50, mientras que el Ibex35 de España y el FTSEMIB de Milán caen 1,6% y 1% respectivamente.

La temporada de ganancias entre las principales empresas de EE.UU tomará un ritmo mayor a lo largo de la semana y las siguientes.

Los bancos presentarán sus balances entre jueves y viernes. Luego, en las semanas posteriores, llegará el turno de otras de las compañías más importantes de EE.UU.

Los inversores prestarán especial atención a los comentarios de los ejecutivos bancarios sobre la trayectoria de la economía y los efectos de los mayores costos de los insumos en los márgenes de ganancias.

Hay una especial preocupación sobre el impacto de la suba de tasas, de la mayor inflación y de los riesgos recesivos en los balances de las compañías.

Por otro lado, los mercados de materias primas extendieron las pérdidas recientes en medio de preocupaciones de que la demanda disminuirá a medida que el crecimiento mundial se desacelera.

Los futuros de crudo de petróleo Brent, la referencia en los mercados energéticos internacionales, caían un 3,9% hasta los 102,96 dólares el barril.

Por su parte, el euro cayó a la paridad contra el dólar, por primera vez desde 2002, año en el que se creó la moneda común para la Eurozona.