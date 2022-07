Dólar, brecha, reservas y tasas: las principales definiciones financieras del anuncio de Batakis

Silvina Batakis buscó dar una clara señal fiscal. Sin embargo, en su primera conferencia de prensa como ministra de Economía también hubo lugar para algunas definiciones financieras , con las que el Gobierno pretende disipar la tensión cambiaria que se desató en el último mes y que se acentuó luego de la salida de Martín Guzmán.

Para ello, la titular del Palacio de Hacienda aseguró que la Argentina pretende cumplir con la meta de acumulación de reservas pactada con el FMI . También marcó que el país debe transitar hacia un sendero de tasas de interés positivas y aseguró que " no está en duda que podamos cumplir con nuestras obligaciones de deuda en pesos ".

Por otra parte, Batakis volvió a asegurar que el tipo de cambio real multilateral se encuentra en niveles competitivos y relativizó la importancia de la brecha cambiaria.

principales definiciones

Respecto de la meta de reservas acordada con el FMI, de u$s 5800 millones este año, la flamante ministra de Economía expresó: " Se mantienen las metas con el FMI, tenemos previsto cumplirlas ". En ese sentido, dijo que este año habrá un récord de exportaciones, que rondarán los u$s 90.000 millones , y que si bien "circunstancialmente hoy tenemos un amesetamiento previsto, a partir de septiembre esa meseta la vamos a poder superar".

Sobre ese punto, Batakis subrayó que el Tipo de Cambio Real Multilateral "está en una situación de equilibrio". "Estamos trabajando para que el tipo de cambio sea competitivo, nos sentimos cómodos con esa competitividad", dijo.

brecha

Durante la conferencia de prensa brindada esta mañana en el microcine del Palacio de Hacienda, la ministra de Economía relativizó también la importancia de la brecha cambiara. "Tenemos que ser conscientes que el mercado paralelo opera aproximadamente u$s 3 millones por día, mientras que en el mercado oficial se operan u$s 1000 millones por día". No contabilizó Bataskis, sobre ese punto, los u$s 60 millones diarios que se operan a través del contado con liquidación .

"Toda la cadena de precios se construye con dólar oficial", dijo la ministra antes de recordar que la devaluación que realizó el Gobierno de Mauricio Macri al inicio de su gestión "agregó el 50% de la inflación de ese año".

deuda en pesos y tasas positivas

Por último, Batakis se refirió a la sostenibilidad de la deuda en pesos y a la necesidad de converger hacia un terreno de tasas positivas. Sobre este último punto adelantó: "Vamos a ofrecer otro tipo de instrumentos salvaguardando movimientos del tipo de cambio".