Desde la llegada de Javier Milei al poder, la compra de dólar blue como inversión dejó de ser negocio: contra una inflación del 101,6% en los primeros nueve meses del año, la divisa paralela subió poco más de un 20% en el mismo período.

En contraste, los activos financieros tales como los bonos o las acciones del Merval muestran ganancias muy superiores, especialmente en las últimas semanas. Ahora, luego de que el Riesgo País quebrara la barrera de los 1000 puntos por primera vez desde el 2019 el pasado viernes, el mercado local espera seguir con los buenos resultados.

Sobre este fenómeno viene advirtiendo hace meses el economista Salvador Di Stefano, quién dejó de apostar por la compra de dólar blue con el cambio de gestión a fines del año pasado.

Ahora, en un contexto de devaluación regulada al 2% mensual, dólar "en calma" y mantenimiento del cepo, el especialista contempló el escenario cambiario y compartió sus recomendaciones inversión: qué dijo.

Por qué el dólar "ya no es más negocio", según Salvador Di Stefano

En un streaming en vivo publicado en su canal de YouTube, el analista financiero Salvador Di Stefano respondió consultas sobre el dólar e hizo énfasis en el impacto del superávit fiscal en la divisa.

Consultado sobre si el dólar blue volverá a explotar en algún momento, Di Stefano remarcó que, por lo pronto, él no espera que esto ocurra: "Al tener superávit y no haber emisión monetaria, no hay motivo para que el dólar suba", señaló en base a los últimos resultados financieros del Gobierno de Javier Milei.

"No es más negocio": el Gurú del Blue enterró al dólar, ¿en qué invertir en su lugar?

Hace ya meses que esta afirmación es el argumento central en su análisis financiero, ya que sugiere que, mientras el Gobierno mantenga esta estrategia, la presión sobre el dólar blue debería mantenerse contenida.

En este contexto, consultado sobre si es negocio comprar dólares, Di Stefano fue contundente: "No es más negocio el dólar, no es un activo que sube y que baja".

Y agregó: "En la medida que el Gobierno siga teniendo superávit fiscal, no va a haber motivo para que el dólar suba". ¿Qué tiene que ocurrir para que suba la divisa paralela? "El día que el Gobierno empiece a tener déficit fiscal, el dólar va a recuperar brío ", respondió el especialista.

Por otro lado, se refirió al nivel de actividad económica y se mostró optimista con el escenario a futuro, en el cual espera una recuperación de los indicadores.

"Yo creo que lentamente vamos a ir teniendo una actividad económica mucho mejor", afirmó y, para justificar esto, puso de relieve los últimos datos del nivel de salarios, los cuales "subieron un 5,7% en agosto contra una inflación del 4,2%".

Sin embargo, Di Stefano también fue realista sobre el proceso de recuperación: "nada es inmediato ni lineal para recuperarse rápidamente", aclaró, sugiriendo que primero se estabilizarán los activos financieros antes de que la economía real comience a mostrar signos significativos de mejora.

Finalmente, en cuanto a las opciones de inversión en este escenario, sugirió mantenerse en bonos soberanos porque él cree que, tras haber perforado la barrera de los 1000 puntos el viernes, el Riesgo País seguirá bajando.

Consultado específicamente sobre el bono AL30, opinó: "Yo seguiría porque veo que el riesgo país puede llegar a los 800 puntos". Además, para aquellos interesados en opciones más seguras, recomienda "comprar largos, AL35, AL38".

Para los interesados en acciones del Merval, las cuales también vienen mostrando buenos resultados, cree que Transportadora de Gas del Norte (TGN) es una "excelente opción".