Con bonos y acciones en octubre ya se gana u$s 13.400 millones: qué pasará en noviembre

A cuatro ruedas para cerrar el mes, las ganancias obtenidas por inversores que apostaron a los bonos y acciones argentinas ascienden a u$s 13.400 millones. Nada despreciable.

Ese monto se calcula sobre la base de los bonos emitidos por el Gobierno y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, por lo que sería aún mayor si se le suma el resto de las empresas locales cotizantes, bonos corporativos y los subsoberanos (provincias).

Las acciones fueron una fuente importante de alegrías para los inversores con ganancias que, en total, considerando empresas cotizantes en Nueva York, ascienden hasta ahora a u$s 6.000 millones. YPF muestra una suba de 21% en el mes, con ganancia de u$s 1.744 millones en total para los poseedores de sus papeles. En tanto, Grupo Financiero Galicia y el Banco Macro dejaron más de u$s 1.000 millones.

El emblemático AL30 muestra un alza de 12% en octubre lo que implica u$s 1.000 millones de utilidades totales a sus tenedores. Todos los papeles emitidos bajo legislación argentina hasta ahora acumulan alzas que representan un incremento de u$s 2.735 millones.

Los bonos emitidos bajo legislación Nueva York acumulan ganancias que en total suman u$s 4.634 millones para sus tenedores. El GD35, otro papel que tiene su club de fans en la plaza local muestra un alza de 16% en el mes.

¿Sigue el rally en noviembre?

¿Y ahora? "The trend is my friend" dice el sabio proverbio financiero, que alude a aprovechar la tendencia o corriente imperante en la plaza. En lo estrictamente doméstico, no hay nubarrones a la vista.

Esta semana estará caracterizada por una nueva licitación de deuda convocada por el secretario de Finanzas Pablo Quirno. El fin de mes traerá novedades relevantes sobre el cierre del blanqueo y la recaudación impositiva del mes.

En lo que respecta a Wall Street, madre de todas las tendencias, las miradas de los operadores se centran en las elecciones en Estados Unidos del 5 de noviembre. Un triunfo de Donald Trump no alteraría el rumbo actual de las acciones norteamericanas. Si ganara Kamala Harris, se abren algunos interrogantes.

"La deuda neta argentina es del 36% del PBI, un monto que no es elevado, especialmente cuando uno lo compara con Brasil (que es 60% del PBI) o con Uruguay (52%) o Colombia (45%), todos países con niveles de riesgo país que están por debajo de los 400 puntos" destacó en su último informe la consultora Econviews, que dirige Miguel Kiguel.

"El programa económico se va consolidando y los inversores confían en que la salida del cepo será como máximo después de las elecciones. El precio de los bonos todavía refleja que el camino tiene riesgos, pero la salida del cepo puede ser el catalizador final para que el riesgo país eventualmente baje hasta niveles cercanos a 600 puntos y Argentina pueda salir a los mercados de nuevo" agrega.

Las presentaciones del equipo económico argentino en el marco de la cumbre anual del FMI y Banco Mundial han logrado seducir a los inversores. ¿Habrá acuerdo en el corto plazo? No pareciera. No hay fecha de viajes de misiones al país ni tampoco inicio de negociaciones formales. No hay vencimientos de capital importantes con el organismo internacional.

"El FMI ha jugado un papel negativo en estos años. Más de una vez en reuniones con inversores dejó trascender que ellos son un acreedor privilegiado del país y que en aras de cobrar primero le podrían pedir a la Argentina otra restructuración de la deuda con los privados, con la posibilidad de incluir la deuda en pesos", dijo.

"El FMI está entendiendo que la mejor forma de poder ir cobrando y reducir su exposición a la Argentina es que el país recupere el acceso a los mercados" resalta Econviews.

