Moody’s anticipa una mejora del crédito al consumo, pero alerta una recuperación desigual
Para 2026, la calificadora espera una mejora gradual pero desigual del crédito al consumo; más oxígeno si la macro se ordena y las tasas aflojan, pero con focos de estrés persistente en los segmentos de menores ingresos.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 19 de diciembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.