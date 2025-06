Mercado Pago hizo una radiografía: en qué piensan los argentinos cuando ahorran

Llegó el mes del aguinaldo, una época del año en la que hay un dinero extra en los bolsillos (o billeteras digitales en los tiempos que corren) y Mercado Pago hizo un análisis del comportamiento de sus usuarios que sirve a modo de radiografía sobre en qué ahorran los argentinos a través de la aplicación y cómo organizan sus gastos. ¿Dónde pone el dinero gran parte de los argentinos? ¿Qué dijo el informe sobre los ahorros?

Según un relevamiento, el 60% de los usuarios usa la opción "Reservas" para separar un dinero con algún fin especial. Esta herramienta les permite separar una suma de dinero en bolsillos virtuales, a la vez que generan rendimientos diarios.

De hecho, 6 de cada 10 usuarios de Reservas afirman que lo hacen para mejorar la organización de sus gastos. Así, se crearon ya más de 15 millones de categorías dentro de esa opción. Entre los nombres más curiosos que utilizan para administrar sus ahorros se destacan "manifestanding", "para cuando me deje mi novio" y "plan B, C y D" y los viajes suelen ser uno de los motivos que más interés genera para usar la función. Los destinos más mencionados por los usuarios son Córdoba, Mar del Plata, Brasil y Chile.

Muchos argentinos usan sus pesos para viajar.

Muchos eligen invertir su saldo a través de la cuenta digital para generar rendimientos y pagar la tarjeta de crédito, impuestos o servicios en su fecha de vencimiento. Estos son los destinos más comunes:

Vacaciones: Dentro de las categorías creadas destacan Córdoba, Mar del Plata, Bariloche y Mendoza como los destinos nacionales más elegidos a la hora de planificar el viaje. Entre los destinos internacionales con mayores menciones resaltan Brasil y Chile.

Tecnología: Los argentinos también proyectan comprar dispositivos de tecnología. "Celular nuevo" encabeza el ranking, seguido de "PC gamer/notebook" y "consola de videojuegos".

Organización personal: Los gastos cotidianos y del hogar también ocupan un lugar central en las finanzas personales. En el top 3 de reservas se ubica en el primero "tarjeta", seguido de "alquiler", "ropa" y "universidad".

Eventos y vida personal: En esta categoría resaltan aquellos ahorros destinados a momentos importantes como "casamiento", "cumpleaños de 15", "bautismo", "1er añito de mi nene" y "fiesta de egresados". También figuran metas ligadas al desarrollo personal y crecimiento como "mi propósito", "sueños".

La creatividad al servicio del ahorro

Algunas curiosidades son que muchos usuarios optan por crear reservas con sus nombres. El ranking de los ahorradores lo lideran las personas llamadas "Juan", "Lucas", entre otros. Y otros separan fondos para proyectos con su pareja como "Juan y Juli", "Emma y yo" y "con Mati".

Otros usan la creatividad al designarlas con nombres como "para no quedarme sin un peso", "para cuando me deje mi novio", "plan B, C y D", "manifestanding", "la guarida del ahorro", "caja de pandora" y "para encontrarme".