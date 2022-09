Menos miedo y más codicia: por qué bajan el blue y los dólares financieros

La primer jornada de septiembre derivó en una fuerte baja del blue y de los dólares financieros: el MEP clausuró a $ 282, el informal lo hizo a $285 con una caída de $ 5 y el "contado con liqui" a $ 294. Aún así, las dudas se mantienen en el mercado oficial de cambios donde el BCRA sigue sin poder sumar reservas: ayer sólo pudo comprar menos de un millón de dólares.

¿Qué está pasando con este divorcio del dólar en la plaza oficial y la operatoria en la Bolsa?

En primer lugar, el último día de agosto dejó como señal positiva el menor interés de empresas de cubrirse en las operaciones a futuro.

No hubo altas renovaciones tras las compensaciones de fin de mes con el BCRA que pasó de una posición vendida por u$s 7.100 millones a poco más de u$s 4.100 millones en la actualidad. Dado que el tope que posee (tanto por el acuerdo con el FMI como con los mercados en los que opera, el ROFEX y el MAE) se ubica en u$s 9.000 millones, arranca el BCRA septiembre con un importante margen para intervenciones en la plaza de futuros.

En las operaciones cambiarias en la Bolsa se percibió una mayor oferta de privados, tanto empresas, varias del sector de la construcción, como particulares. Las altas tasas de interés juegan un rol importante, pero no sólo las del plazo fijo que se ubican por debajo del 6% mensual, sino también la de los títulos de corto plazo que emite el Tesoro y que suman unos dos puntos porcentuales.

De todas maneras, los operadores consultados por El Cronista destacan que en la plaza cambiara "la batalla es día a día". De corto plazo, las miradas del mercado se centran en las negociaciones que el Gobierno va a encarar con el staff del FMI desde el lunes próximo, dado que estará en juego el desembolso de u$s 4.000 millones aproximadamente del 10 de septiembre. Esa transferencia es clave para que el Banco Central pueda hacer frente a vencimientos de deuda del país con el mismo FMI los días 21 y 22 de este mes.

Pero los mercados oficiales y el del dólar en la Bolsa están conectados. El ministro de Economía Sergio Massa está negociando un entendimiento con representantes del campo para la liquidación de la soja, hoy en silo bolsas.

Las expectativas le juegan en contra: como se menciona la posibilidad de un dólar especial a $200 para el campo, nadie se apura a vender su posición a la espera de que ello se concrete. Lo mismo sucede con el resto de los sectores sobre los cuales se apuesta a un tipo de cambio a medida, ya sea por las exportaciones adicionales o a través de medidas fiscales.

Desde el Banco Central alejan la posibilidad de eventuales desdoblamientos del mercado cambiario. Una fuente consultada aseguró además que "el FMI no está de acuerdo con medidas de esa naturaleza".

La supervivencia del actual esquema cambiario tiene el alto costo que está generando en la actividad económica. Las restricciones a las importaciones derivan en incrementos de precios y en caídas de la actividad económica. Las altas tasas de interés producen el mismo efecto en el consumo privado. La pax cambiaria no es gratis para el equipo económico.