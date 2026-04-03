Desde la gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia alertan que la mora de las empresas pasó de 0,7% a fines de 2024 a 2,5% en diciembre de 2025. En enero, ésta se habría ubicado en torno de 2,6%. La desagregación de datos muestra un panorama más complejo del que aparece con los números totales. Al analizar por cantidad de empresa en lugar de hacerlo por monto, se verifica que, en enero de 2026, el 12,5% de las firmas -es decir, 1 de cada 8- presentaba atrasos mayores a 90 días en sus pagos, mostrando un avance de 2,6 puntos porcentuales respecto de enero 2025. El 1% de las empresas concentra el 75% del monto total prestado. En este segmento de grandes, la mora es baja (+2,1%), producto de sus mayores opciones financieras y capacidades de negociación de tasa, logrando así endeudarse más barato que la media. En contraste, en el 75% de los créditos de menor tamaño, la irregularidad de cartera representa el 10% del total y alcanza al 13,5% de las firmas. Así, en este universo, el panorama se asemeja mucho más al de la cartera de familias que al de las empresas grandes. Más allá de los niveles, el aumento de la irregularidad fue generalizado entre tamaños de empresas: aunque las pymes sufren más que las grandes, el deterioro fue una constante. Más aún, esto no solo se verificó a nivel tamaño: también se observó desagregando entre sectores y provincias. Entre ramas de actividad, Hoteles y restaurantes lidera la mora, seguido de Pesca y Textil y calzado. Por su parte, la cantidad de empresas del sector agropecuario en situación irregular creció 2,2% durante el año pasado, llegando a 5,7%. En el mismo sentido, Petróleo y minería pasó de 6,9% a principios de 2025 a 11,2% en enero de 2026. El salto del nivel de actividad en estos sectores, evidentemente, no fue siendo suficiente para detener el aumento de la mora.