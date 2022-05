Lunes negro: las empresas en la Bolsa perdieron en sólo un día casi u$s 850 millones de valor

El lunes negro en los mercados del mundo dejó pérdidas de 1,99% en el Índice Dow Jones, 3,2% en el S&P 500 y del 4,3% del Nasdaq. Hay que retroceder a marzo del 2021 para encontrar los valores de los índices de cierre de ayer en Nueva York. La suba de tasas en EE.UU. y la desaceleración de la economía de China acentuaron la ola de ventas que se había iniciado el jueves último.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York se desplomaron hasta 17%, en el caso de Mercado Libre (Meli) pero papeles que se negocian en la plaza local también sufrieron fuertes pérdidas como es el caso de Cresud que cayó 9%, Transportadora de Gas del Sur, 7% e YPF, que retrocedió 6,1%.

El Indice S&P Merval de Bolsas y Mercados argentinos (BYMA) perdió 4,9% reflejando no sólo las cuestiones internacionales que sacuden a las bolsas del mundo sino también las propias incertidumbres de la política y economía domésticas.

Las tensiones entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la endeble situación del ministro de Economía Martín Guzmán y la creciente inflación son los principales elementos que gatillan ventas en la plaza local.

Martín Guzmán le contestó las críticas a Cristina Kirchner, una por una: dólar, inflación, emisión y planes sociales

La pérdida en valor de las principales empresas cotizantes en la Bolsa llegó a los $171 mil millones en el día de ayer, equivalentes a casi u$s 850 millones. Los precios de esas compañías en dólares siguen en niveles muy bajos como el Grupo Financiero Galicia, que vale u$s 1.300 millones o el Macro en poco más de u$s 900 millones. El deterioro en el valor de las empresas cotizantes comenzó marcadamente desde las PASO del 2019 y desde entonces tuvieron una clara tendencia declinante. Las mayores pérdidas ayer se dieron en Telecom con u$s 123 millones e YPF con u$s 109 millones.

Desplome de empresas argentinas

Las valuaciones en la moneda norteamericana se efectuaron al tipo de cambio informal, cercano también a las cotizaciones en la Bolsa de Comercio. Obviamente si se tomara en cuenta la cotización oficial, el valor de las empresas argentinas sería mayor aunque sin considerar lo artificial del precio del tipo de cambio fijado desde el Banco Central (BCRA).

¿Qué puede acontecer desde ahora en adelante? La tendencia de los mercados internacionales difícilmente cambie en el corto plazo. Las heridas son muy profundas y en poco tiempo lo que hace improbable que nuevamente se retome el camino ascendente en Wall Street. Mañana se dará a conocer la variación de los precios minoristas de abril en Estados Unidos, lo que seguramente permitirá entrever los movimientos de los próximos meses de la Reserva Federal.

En cuanto a los factores locales, los movimientos son no menos difíciles de anticipar. Lo único claro es que la inflación se mantendrá en altos niveles por lo menos hasta la asunción de quien resulte ganador en las elecciones presidenciales del año próximo. El crecimiento de la economía no deparará mayores sorpresas. Las cuestiones políticas son más inciertas con el desenlace abierto respecto al enfrentamiento en el seno del Frente de Todos, enfrentamiento que probablemente se mantenga a lo largo del sinuoso camino que se presenta de cara a las elecciones.

Alberto Fernández y una chicana a Cristina Kirchner por las mediciones del INDEC: dijo que su Gobierno "no ha ocultado nada"



En 2015 los mercados comenzaron a anticipar la asunción de un gobierno pro mercado lo que deparó en la previa electoral una fuerte suba de los papeles argentinos. Pero aún prematuro que ello se repita de cara a los comicios del 2023. Por ello la cautela imperante en los mercados locales, que se comparte entre acciones y bonos argentinos, ya sean nacionales, provinciales o de empresas.