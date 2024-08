Cuál será el valor del dólar tras el Lunes Negro, según el gurú del Blue: "No menos que..."

Esta jornada, los mercados amanecieron con otro "lunes negro" impulsado por la caída de la Bolsa de Japón en hasta un 12,4% debido a la rebaja en las tasas de interés del país nipón y la incertidumbre generada por los malos resultados de empleo en los Estados Unidos, los cuales no permiten despejar la posibilidad de una recesión.

En este escenario, el riesgo país argentino, indicador clave para la gestión de Javier Milei en su búsqueda por inversiones, se disparó 126 unidades y supera los 1700 puntos básicos, el máximo nivel en cinco meses. Además, los bonos y acciones argentinas cayeron hasta 5% y 10%, respectivamente.

En este escenario, el analista financiero que dirige la consultora SDS, Salvador Di Stefano, compartió sus recomendaciones de inversión y volvió a alertar a los ahorristas por el dólar.

Hace ya meses que el especialista no recomienda comprar dólares, divisa que viene perdiendo con fuerza contra la inflación durante el 2024: para él, desde la llegada de Milei al poder, hay otras apuestas en las que confiar más, ¿qué propone?

Murió el dólar: la explicación de Salvador Di Stefano

En diálogo con Radio Rivadavia, el analista financiero Salvador Di Stefano volvió a insistir sobre la premisa que sostiene hace meses: "Los negocios empiezan a pasar más por el lado de los pesos y no por el lado de los dólares".

Para él, "el mercado está confundido", ya que "mira hacia el lado de los dólares", mientras que el Gobierno -con Luis Caputo a la cabeza- "va sacando los pesos".

"Entonces, si el Gobierno te saca los pesos, lo más probable es que no te aumente el dólar ", razonó en base a la ley de oferta y demanda, y, en una publicación que sumó en su blog personal este lunes, incluso se animó a ponerle precio a la divisa: "No vemos al dólar nuevamente por encima de la zona de $ 1.400 los alternativos y $ 1.500 el dólar blue".

Pese a esto, aclaró: "Ahora, lo más probable es que, si te sacan los pesos, haya una recesión".

"Me parece que la gente está como con el diablo del dólar adentro y hay que ir a exorcizarla, porque, en verdad, el dólar desde que asumió Milei hasta ahora aumentó mucho menos que la inflación", enfatizó Di Stefano.

Para sostener esto, el analista explicó que, hoy, el Gobierno "no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene diputados, ni senadores", entonces solo se puede basar en "bajar la inflación, no devaluar y tener superávit fiscal" para "mantener la gobernabilidad".

En este escenario, el "Gurú" cree que Milei va a cumplir con estos tres puntos y mantener su plan económico de quita de pesos de la economía, por lo que él "no compraría dólares", una recomendación que sostiene hace meses.

Murió el dólar: en qué recomienda invertir el Gurú del Blue

Tras volver a desaconsejar la compra de dólares, Salvador Di Stefano señaló que hoy "todos los que saben en el mercado" apuestan a la compra de Lecaps (Letras de Capitalización del Tesoro), ya que estas "te dan una tasa genial", asegura.

Esto es así porque, según el analista, "nadie está esperando que el dólar vuelva a los $ 1500, es más, están esperando que el dólar vuelva a los $ 1200 y que el negocio pase por la tasa".

Y reforzó: "Yo recomiendo ir a una Lecap, que está pagando un plus adicional sobre el plazo fijo (hoy en torno al 36/38% anual) y con la Lecap sacas más o menos 60%".

Así, una Lecap que se saca entre 40 a 60 días, ofrece una tasa mensual de entre el 3 y el 4,5%, cuando se proyecta inflación a la baja.

En contraste, el titular de SDS no recomienda bonos en pesos ajustados por dólar linked: "A mí me parece que los que recomiendan eso no están viendo el verdadero plan económico del Gobierno", consideró.

Para quienes están dispuestos a inversiones más largas, a mediano o largo plazo, propone apostar por los bonos CER que ajustan por inflación: "El TX26, que te paga inflación más 12 puntos, es un paquete de tasa, es monumental la tasa que te paga", destacó.

Entre los bonos en dólares, también apostaría al AL35, que hoy vale u$s40 y tiene potencial al alza o la serie del Bopreal 3: "Son buenas oportunidades".

Finalmente, para quienes busquen inversiones de largo plazo, Di Stefano también recomienda volcarse al ladrillo: "Las propiedades también podrían moverse a la suba. Si bien la oferta es muy grande, el blanqueo y las nuevas líneas de crédito hipotecario ayudarán mucho: un banco ofreció crédito hipotecario ajustado por inflación más 4,0% anual, una ganga", marcó para cerrar.