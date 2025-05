Los bonos en dólares locales suben en Wall Street tras el domingo electoral

Los bonos siguen recuperándose y se acercan a máximos. Esta vez son impulsados por resultados electorales provinciales del domingo y un clima externo más favorable.

Jornada alcista

Los bonos argentinos inician el lunes con fuerte subas tras el resultado electoral en las provincias del norte.

El Global 2029 sube 1,33%, mientras que el Global 2030 avanza 1,48%.

En el tramo medio, los bonos ganan 1,77% en el GD35 y 1,7% en el Global 2038.

Finalmente, en el tramo mas largo, la deuda avanza 1,92% en el Global 2041 y 1,82% en el Global 2046.

Las provincias de Salta, Jujuy, Chaco y San Luis dieron inicio al año electoral.

En Jujuy ganó el partido del gobernador Carlos Sadir (UCR), mientras que "La Libertad Avanza" obtuvo el segundo lugar.

Por su pare, en Chaco, la victoria fue para el gobernador Leandro Zdero con su partido "Chaco puede + La Libertad Avanza", seguido de Jorge Capitanich.

En Salta, la alianza formada por el gobernador Sáenz (incluyendo a La Libertad Avanza) encabezados por Roque Cornejo y María Emilia Orozco se impusieron por amplia mayoría, quedándose con 11 bancas en el senado provincial (de las 12 en disputa) y con 20 bancas en Diputados (de los 30 en disputa).

El segundo lugar lo obtuvo la ex ministra de energía Flavia Royon.

Por último, Claudio Poggi ganó por 47,25% a Rodríguez Saa (26,06%), quedándose con 22 de las 43 bancas en la Capara de Diputados provincial y con 4 de las 9 bancas en disputa en Senadores.

Desde Don Capital detallaron que con el actual resultado, "los oficialismos en alianza con la Libertad Avanza consolidan su fortaleza local que avizora una agenda de trabajo sinuosa para los próximos años, dado la necesidad de implementar reformas estructurales para revertir el deterioro socio - económico de la Argentina"

Por su parte, desde Facimex Valores afirmaron que los resultados consolidan a los oficialismos provinciales (tres gobernadores son de JxC), con un crecimiento de LLA y un deterioro del peronismo.

Sin embargo, advierten que "estas elecciones no son estrictamente comparables contra 2023 y no recomendamos extrapolar los resultados provinciales a nivel nacional y que de hecho, no fueron una buena referencia en 2023".

El contexto global ayuda

Los bonos soberanos se recuperaron gracias a un contexto global favorable.

Durante el fin de semana se dio la reunión entre representantes de Comercio de Estados Unidos y China, llevada acabo en Suiza, considerado un país neutral.

Si bien, nadie esperaba un acuerdo en esta etapa de las negociaciones, sino un primer paso de acercamiento en la dirección de reducir la tensión entre los dos gigantes económicos.

Al finalizar la reunión, el Secretario de Finanzas Bessent y el vice primer ministro He Lifeng informaron que se ha logrado "un progreso sustancial", aunque restan detalles. El acuerdo comercial busca reducir el déficit fiscal de los Estados Unidos con China y a su vez, abrir el mercado chino para productos estadounidenses.

Tras las reuniones, se anunció un acuerdo comercial por 90 días entre las dos partes, tras meses de tensión. EEUU bajará los aranceles del 145% actual al 30% a productos chinos, mientras que China los bajará de 125% a 10%. El acuerdo por 90 días implicará que, durante el período, continuarán las negociaciones entre las partes.

Esto hizo que las bolsas se disparen más de 3% en el comienzo de la jornada, haciendo que el escenario global sea de optimismo, contribuyendo a la mejora en los bonos.

Cerca de máximos

El avance de los bonos hace que el riesgo país vuelva a caer y perfore los 650 puntos.

a su vez, y con el avance actual, todos los bonos soberanos argentinos dentro de la curva operan con ganancias en lo que va del año.

Las ganancias son desde 0,2% hasta 1,3% este año.

De esta manera, los bonos del tramo corto operan en máximos, mientras que los títulos del tramo medio y largo se mantienen entre 1,8% y 3,3% debajo de los picos alcanzados en enero pasado.

Los analistas de Grupo SBS le siguen viendo potencial alcista a los Globales, en particular a los bonos más largos.

"El escenario optimista, en que el BCRA logra acumular finalmente reservas genuinas, pone valor en el tramo medio/largo de la curva de Globales, siendo GD35 y el Global 2041 nuestros favoritos en tal caso. Dicho esto, ante la una curva invertida, sería de esperar que una normalización macro lleve a una curva con pendiente negativa, por lo que el tramo corto podría eventualmente mostrar un retorno total mayor", indicaron.

Mirando catalizadores, desde Grupo SBS indicaron que la acumulación de reservas genuinas es el principal, pero también habrá que ir monitoreando cuestiones políticas, en especial las locales en CABA y PBA, que podrían condicionar parcialmente la legislativa nacional de octubre.

Desde Facimex Valores afirmaron que el contexto global y la cercanía con las elecciones los frenan de tomar una mayor exposición a soberanos en carteras de renta fija hard dollar.

"En soberanos nuestros top picks son el GD41 y el GD35. En nuestro escenario base, los spreads de la deuda argentina estarán entre el EMBI (313pbs) y los emergentes high yield (434pbs) hacia fin de año, recuperando el acceso al mercado. Esto favorecería particularmente a bonos largos como GD41 y GD35, por su mayor duration y alta convexidad, dejando retornos totales entre 29,7- 31,5% hasta fin de año", comentaron.

Desde Research Mariva agregaron que los fundamentos internos se mantienen lo suficientemente sólidos como para permitir que los bonos soberanos converjan a mediano plazo a rendimientos similares a los de los créditos B-.

"Prevemos que se preserve el equilibrio fiscal. Asimismo, proyectamos que el gobierno acumulará reservas y retomará la senda de la desinflación en los próximos meses, lo que lo posicionará favorablemente para las elecciones legislativas de octubre. Simulando un ejercicio de rendimiento total de 6 meses en el que la curva soberana se normalice, alcanzando niveles de calificación crediticia B-, los bonos GD38 y GD35 presentan el mayor potencial de alza, en torno al 20%", indicaron.