Los bonos dólar linked contradicen la postura del Gobierno sobre una posible devaluación

El Gobierno insiste en que no habrá devaluación tras las elecciones de noviembre. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se han encargado una y otra vez de subrayarlo. Y en los últimos días se sumó la portavoz oficial, Gabriela Cerruti, quien sentenció: "No hay ninguna posibilidad de devaluación, no agiten ese fantasma".

Sin embargo, la discusión encierra una trampa semántica. ¿Qué sería una devaluación para el Gobierno? Existe la posibilidad de que no haya un salto discreto del tipo de cambio, de un día para otro, tal como sucedió en 2014, pero si una aceleración en la depreciación diaria que va marcando el Banco Central (BCRA). De hecho, esa aceleración quedó reflejada en el proyecto de ley de Presupuesto 2021 que ingresó en el Congreso a mediados de septiembre.

Lo concreto es que hay diversos indicadores en el mercado que parecieran reflejar que los agentes buscan cubrirse de un incremento fuerte del dólar. Algo de eso se volvió a ver en la última subasta de octubre del Tesoro, cuando los bonos dólar linked, que ajustan por el valor de la divisa mayorista, arrojaron una tasa significativamente negativa una vez más.

Un informe de Facimex Valores resumió: " Las tasas de corte de la licitación fueron de - 4,17% para el T2V2, -1,02% para el TV23. Estos rendimientos tienen implícito un sendero consistentemente alcista para el tipo de cambio real hasta abril de 2023 ".

En ese sentido, el documento de Facimex amplía: "En términos de niveles, los rendimientos de la licitación tienen implícito un aumento del tipo de cambio real en torno al 5,1% hasta noviembre de 2022 (equivalente a $104,2 a los precios actuales) y de 8,7% hasta abril de 2023 ($107,8)".

Por último, desde Facimex subrayaron: "El resultado de la licitación parece anticipar una moderada corrección de los desequilibrios en el frente cambiario, algo clave para estabilizar las reservas netas y reducir la brecha cambiaria. No obstante, el sendero implícito en las tasas de corte del Tesoro sugiere que la política cambiaria sería recalibrada para recuperar apenas una parte de la competitividad cambiaria perdida en 2021 ".

Más allá de lo que se vio en la licitación, al cierre del viernes 29 de octubre los bonos dólar linked que vencen en 2022 mostraban un rendimiento marcadamente negativo. El TV22 arrojaba una Tasa Interna de Retorno (TIR) de -9,7% y el T2V2 tenía una TIR de -5,84 por ciento.

Distinto es el caso del T2V1, que finaliza el 30 de noviembre de este año y su rendimiento es positivo en 3,55 por ciento.