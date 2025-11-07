El leasing avanza en la Argentina. El sector mantuvo un fuerte dinamismo entre enero y septiembre, con 5.442 contratos firmados, lo que implicó un crecimiento interanual del 56%. Se trata del mayor nivel de operaciones desde 2017 durante ese período.

Ese nivel se alcanzó en un contexto de baja morosidad (0,6% del saldo de cartera). De esta forma, se consolidó la recuperación que el sector viene mostrando desde mediados del año pasado, reafirmándose como una herramienta financiera clave de mediano y largo plazo para la adquisición de bienes de inversión y bienes durables.

“Estos resultados confirman que el leasing es un instrumento ágil, seguro y cada vez más utilizado por las empresas argentinas para sostener su ritmo de inversión y crecimiento”, destacó Ramiro Baré, presidente de Leasing Argentina.

El saldo de cartera se ubicó en $ 951.671 millones a fines de septiembre, lo que equivale a u$s 669 millones, alcanzando así el nivel más alto desde 2019.

“La expansión del leasing está íntimamente vinculada al proceso de reactivación que se observa en múltiples sectores y la mayor demanda de inversión. Su adopción creciente muestra la confianza en una herramienta que se adapta a las necesidades de las pymes y de las grandes compañías”, subrayó Nicolás Scioli, vicepresidente de la entidad.

En línea con el repunte de la inversión bruta fija nacional, que creció cerca del 20% en el mismo período, el leasing se consolidó como un canal de financiamiento cada vez más elegido para la compra de bienes de capital.

La demanda de equipos de transporte y logística concentró alrededor del 75% de las operaciones, mientras que los equipos industriales y de telefonía y tecnología mostraron crecimientos interanuales muy superiores al promedio general: 161% y 66,4%, respectivamente.

Según estimaciones del sector, las operaciones realizadas entre enero y septiembre generaron 3.756 puestos de trabajo directos.

En cuanto al destino de los fondos, el 63,2% del saldo de cartera correspondió a transporte y logística (incluye automóviles), seguido por tecnología y telecomunicaciones (12%), maquinaria de construcción (9,6%), equipos industriales (8,7%) y maquinaria agrícola (2,9%).

Las pymes continuaron siendo el motor de la expansión, con una participación del 45,7% del total de la cartera, en aumento respecto del trimestre anterior (42,3%).

En el segmento pyme, The Capita Corporation / Banco Comafi lideró el mercado con una cartera de $ 103.615 millones (25% del total), seguido por Supervielle (11%) y BICE (11%).

En el segmento de grandes empresas, HPE Financial Services encabezó el ranking con $ 110.015 millones (27% del total), seguida por The Capita Corporation / Banco Comafi (20%) y Supervielle (12%).

En el sector público, Provincia Leasing se ubicó en primer lugar con un saldo de $ 38.396 millones, seguida por BPN, Banco Patagonia y Supervielle.

Por último, el leasing financiero concentró casi el 97% de las operaciones realizadas entre enero y septiembre, mientras que el leasing operativo representó el 3% restante.