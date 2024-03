Luego de que el dólar blue rompiera la barrera psicológica de los $ 1000 , el analista financiero Claudio Zuchovicki detalló cómo ve la situación económica de la Argentina, y además reveló las dos razones por las cuales la divisa se contrajo hasta ese valor.

"En febrero la inflación es muy dispar, es fundamentalmente de las clases medias. En diciembre y enero fue de las clases bajas porque fue más de alimentos, ahora es de servicios", detalló Zuchovicki en diálogo con Radio Rivadavia sobre uno de los principales problemas que enfrenta la gestión de Javier Milei.

Sobre la economía durante el gobierno libertario, el especialista aseguró que "la macro mejoró mucho, no estamos bien pero estamos mucho menos mal. Este modelo ama y defiende la macro, y deja libre a la micro".

Las dos razones por las que baja el dólar blue según Claudio Zuchovicki

"Hay más gente con dinero ahorrado que negocios. Hay más gente con dinero en el exterior, dólares en el colchón o plazos fijos que inversiones. No es un tema de precios sino de seguridad jurídica", especificó sobre por qué la producción se encuentra estancada en la Argentina.

Por qué baja el dólar blue según "Zucho"

Durante otra parte de la entrevista, el experto en mercados detalló las dos razones por las cuales el dólar perforó luego de varios meses los $ 1000 hacia abajo esta semana. Esto a pesar de que la divisa oficial continúa con la depreciación mensual del 2%, y la inflación se espera cercana al 15%.

"Venimos hace dos meses con superávit comercial, estás importando menos y con la devaluación se borró el comprador especulativo que decía 'compro por las dudas'", afirmó Zuchovicki sobre la primera de las razones de la caída del precio en las cuevas de la City porteña.



El dólar blue sigue a la baja y cotiza a $ 980

Además, puntualizó que "políticamente Milei mostró que no va a crecer el déficit fiscal, que no va a emitir dinero, por lo que no se van los pesos al dólar tampoco. La tasa de interés corre al 10% mensual, si te dolarizas y el dólar no sube, tenés el costo de oportunidad, perdés plata en el corto plazo".



La divisa paralela ya lleva varias jornadas a la baja desde el lunes pasado, en conjunto con los dólares financieros como son el CCL y el MEP. Estos últimos también se ubican en valores cercanos o por debajo de los mil pesos tras haber superado, hace poco más de un mes, los $ 1200.