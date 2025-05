Las cuatro claves a los que apuesta el BCRA para captar reservas

Las reservas del Banco Central (BCRA) se acercaron hace días a un umbral clave, los u$s 38.000 millones. Al regulador monetario le cuesta acumular dólares. Decidió no comprar mientras el tipo de cambio no toque la base inferior de la banda cambiaria y, en lo que va de mayo, cayeron en unos u$s 550 millones. En ese contexto, el Gobierno implementa una serie de estrategias para captar divisas por otras vías, sin tener embolsar en el mercado oficial de cambios y el mercado analiza posibilidades de éxito.

"Para este trimestre el juego es que el ingreso de dólares de la cosecha ayude con la acumulación de reservas, también colabora de alguna manera la suba de los depósitos en dólares y que eso se quede en el BCRA, aunque es un elemento que sólo impacta en las brutas", señala Daniel Marx, director de Quantum Finanzas, a El Cronista.

Liquidación del agro, clave

La liquidación de la cosecha viene lenta y Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, indica que "hay una visión en muchos analistas de que la mejor fuente de dólares es el comercio exterior, piensan que hay que aumentar las exportaciones, pero el problema es que el tipo de cambio está bajo". Eso hace que el ingreso de divisas por esa vía se complique.

"La expectativa es que la energía y la minería vayan a sumar dólares, pero mientras se mantenga más o menos estable el tipo de cambio, no parece que vaya a haber un gran flujo por esa vía", dice Tiscornia.

En resumen, lo cierto es que estos últimos meses han sido bastante flojos en materia de ingreso de dólares y el superávit comercial es más bajo de lo que se esperaba, con una expectativa de unos u$s 10.000 millones.

Las otras patas de acumulación

En este panorama, Marx señala que, con la expectativa de baja de tasas, puede haber créditos comerciales, lo que ayudaría en término de reservas. Por otro lado, están los ingresos de capitales por el financiamiento que puede hacer el sector privado y el público, como el REPO, pero indica que "eso vendrá más adelante". Otro canal de ingreso de dólares a los que apuesta el Gobierno es el ingreso de capitales del exterior.

"Es una pata que falta. Está pendiente en Argentina esto que tiene cualquier país en América Latina que funcione más o menos bien. Lo que se necesita es que los inversores vean que el país es un mercado interesante para invertir", señala Tiscornia. El problema es que los inversores parecen algo renuentes y la señal más fuerte es el riesgo país. Falta que baje. Con esos dos elementos no consolidados, el Gobierno empieza a apostar a los dólares del colchón.

Así, tal como señala Leonardo Anzalone, director de CEPEC, agro y energía (minería más adelante), fondos internacionales, dólares domésticos (colchón y blanqueo), cuenta capital son las principales patas del plan para captar reservas.

Los dólares del campo tardan en ingresar producto de la baja cotización del dólar.

Por otro lado, el Gobierno demostró ser muy activo en la búsqueda de financiamiento. "Consiguió dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial y de otros organismos multilaterales, pero también del sector privado, con repos de bancos", describe.

El analista destaca que los dólares domésticos fueron otro stock muy importante para el modelo del Gobierno. Ingresaron al sistema u$s 30.000 millones por el blanqueo y ahora apunta a usar los ahorros para monetizar la economía.

La gran duda es cómo funcionará esta propuesta y aún falta desarrollar la cuenta capital de la balanza de pagos. "Eso todavía no ocurre y tampoco avanzan las privatizaciones, que se suponía que el Gobierno iba a utilizar para hacerse de dólares", dice Anzalone.