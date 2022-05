Con el rebote de Wall Street, las acciones argentinas repuntaron hasta 7%

Los bonos en dólares y las acciones de las empresas argentinas registraron este lunes avances generalizados tanto en el mercado local como en el exterior.

Los activos bursátiles acompañaron así a los principales índices externos de referencia, los cuales rebotaron tras una extensa racha negativa.

En la plaza local, el S&P Merval repuntó 2,5% en pesos y 2,7% en dólares por la estabilidad del CCL.

Con todo el panel líder en verde, las subas fueron lideradas por los papeles de Supervielle, que aumentaron 8,6%, seguida por los de Cresud (6,1%), Banco Francés (4,5%) y Transportadora de Gas del Sur (4,2%).

El dólar blue volvió a subir y el BCRA registró la segunda mayor compra del mes





Los analistas de Balanz señalaron que los activos bursátiles argentinos se han visto afectados últimamente, en parte, por la aversión al riesgo que se observó a nivel global y, en el caso del mercado de deuda, las pérdidas han sido consistentes con las de la renta fija emergente .

"Creemos que el potencial catalizador para los activos de riesgo podría venir de la mano de una mayor estabilización y convergencia de la inflación en Estados Unidos, particularmente en los próximos meses ", estimaron los especialistas de la financiera.

BONOS Y ADR, en verde



Asimismo, la mayoría de las acciones argentinas cerraron este lunes en verde en el mercado de Nueva York. Los avances fueron lideradas por los papeles de Supervielle, que registraron un alza de7,2%, seguido por los de Cresud (6,7%), Telecom (5,5%), Vista (5,4%), BBVA (4,7%), Globant (4,7%) y Ternium (4,4%).

En cuanto a la deuda argentina, los bonos bajo legislación extranjera también mostraron recuperación. Estos títulos avanzaron entre 1,17% y 1,97%, con un mejor desempeño entre los del tramo más largo de la curva de vencimientos, mientras el el riesgo país cedió 33 puntos básicos para ubicarse en 1912 .

"El precio promedio subió hasta u$s 30,20 (+u$s 0,38 en un día; +u$s 0,36 en cinco días) ubicándose 2,1% por encima de los mínimos post restructuración alcanzados el miércoles pasado. La tasa promedio ponderada cedió 21 puntos básicos , hasta 22,67%", destacaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.



rebote en WALL STREET



El mercado estadounidense experimentó este lunes un importante rebote de forma generalizada tras las fuertes bajas había registrado durante las jornada anteriores. Dicho repunte estuvo impulsado, en parte, por el avance de los papeles de varias de empresas tecnológicas de crecimiento y compañías del sector bancario .

LA CITY TODOS LOS JUEVES Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

Entre los principales índices del mercado de Nueva York, esta vez los avances de la jornada fueron liderados por el que agrupa al sector industrial. El Dow Jones registró un incremento de 1,98%, mientras que el S&P 500 avanzó 1,86%. El Nasdaq, en tanto, finalizó la jornada con un alza de 1,59% por ciento.