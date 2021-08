Las 8 frases más sabias del gurú financiero Claudio Zuchovicki: populismo, dólar, buitres y el Estado

El analista financiero Claudio Zuchovicki, más conocido como ‘Zucho', es uno de los más escuchados del mundo inversor. Ya sea cuando declara o través de su cuenta personal de Twitter siempre despliega todo su conocimiento de una manera didáctica, amena y directa que lo llevó a cultivar una buena cantidad de seguidores y fanáticos.

Desde su función como gerente de Difusión y Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires siempre se refirió a las bondades del capitalismo, la importancia de la educación financiera y nunca deja tema sin tocar. Por intermedio de anécdotas, comparaciones, relatos y metáforas, Zuchovicki logró contagiar su sabiduría a lo largo de los años.

Estas son algunas de las frases más ‘sabías' que compartió en eventos, declaraciones e incluso en el micromundo tuitero:

"En las finanzas hay que mirar con desconfianza cuando todo es muy ventajoso en el corto plazo".

Tras las primeras medidas económicas implementadas por el presidente Alberto Fernández y su Ley de Emergencia Económica, Zucho escribió esto en su cuenta de Twitter en enero de 2020. A modo de advertencia, amplió: "Si hay muchos beneficios de corto plazo es porque estás sacrificando algo muy importante para el largo plazo".

"El dólar es un precio más de la economía, pero refleja un estado de ánimo. No tiene que ver con el presente, es una expectativa sobre el futuro".

El experto en finanzas planteó esto en julio de 2021 y sentenció que "el argentino no acepta su propia moneda". Y agregó: " Hay más dólares fuera de Estados Unidos que dentro . Los que financiamos el déficit americano somos todos nosotros, que desconfiamos de nuestra moneda y ahorramos en una foránea".

"Todos somos inquilinos del Estado"

Así resumió la presión impositiva que implica tener un inmueble en el país. "Tener una propiedad significa pagar: Impuesto Inmobiliario + Impuestos municipales + Impuesto de sellos + impuesto al valor agregado + impuesto a los bienes personales + impuesto a las Ganancias + impuesto a la transferencia del inmueble + gastos y honorarios adicionales. Viendo los porcentajes: somos todos inquilinos del Estado", publicó en su cuenta de Twitter en febrero de 2021.

Zucho trabaja como gerente de Difusión y Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio porteña.

"La velocidad del cambio es más traicionera en la tecnología"

El mundo tech avanza a pasos agigantados y cada evento puede acelerar la transformación digital y tecnológica de los negocios, a diferencia de otros rubros. ‘Zucho' ejemplificó esto comparando al tenista suizo Roger Federer con el servicio de mensajería de Microsoft, MSN . "Hace 21 años debutaba Roger Federar en el circuito ATP. También en esa fecha Microsoft creaba MSN Messenger. Federar sigue vigente. MSN ya no", redactó en enero del año pasado.

"Hay más consejeros sobre qué hacer con el dinero ajeno que inversores con plata"

"Lo que faltan son financistas", planteaba el personaje de Ricardo Darín en 9 Reinas. Algo similar aseguró el analista en marzo de 2019 sobre el exceso de intermediarios y la falta de educación financiera. "Moverse en un escenario desconocido produce incertidumbre, miedo. Uno se paraliza y deja de hacer cosas, entre ellas invertir, y eso genera un costo de oportunidad enorme ". Y apuntó que la educación en materia financiera es " esencial para entender y perder el miedo a mejorar el rendimiento de sus carteras de inversión".

"Riesgo no es lo que se compra, sino cuánto se compra"

‘Zucho' sintetizó de esta manera la relevancia de diversificar a la hora de invertir para poder amortiguar el impacto. "Hay que entender también que el proceso de maduración de una inversión es al menos de un año y medio. Es aconsejable que se arme de paciencia y permita a sus inversores madurar en el tiempo", le aseguró a El Cronista.

En su cuenta de Twitter @claudiozucho acumula casi 150.000 seguidores fieles.

"En una sociedad populista, los dueños de las casas más lindas son los gobernantes, sindicalistas, jueces y lobistas".

En más de una ocasión, Zuchovicki resaltó el espíritu emprendedor del capitalismo, incluso recomendó libros relacionados con el tema. En marzo de 2019 tuiteó haciendo foco en esto y remató: " En una sociedad progresista, los dueños de las casas más lindas son los creadores de un bien que la gente quiere consumir (iPhone, Waze, artista, etc)".

"La Argentina expulsa inversores a 10 años para que vengan buitres"