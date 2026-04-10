Mientras la Argentina transita una relativa paz cambiaria, con el dólar a la baja o “planchado” en las últimas semanas, las miradas de los ahorristas se centran en las opciones de inversión. Esto sin desatender la liquidación de la cosecha, las alteraciones del mercado global en pleno conflicto armado en Medio Oriente, las tasas y la inflación. En este sentido, el analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el “Gurú del Blue”, consideró que el dólar “no conviene más” a la hora de invertir y dio su mirada sobre las que considera mejores opciones. “Lo que te conviene es mover la plata”, expresó en diálogo con La Casa Stream. Al ser consultado sobre la tendencia bajista del dólar, Di Stefano explicó que se debe a la coyuntura económica. “Tenemos mucha exportación y están viniendo dólares financieros”, precisó. Sin embargo, señaló que, dado el contexto en la Argentina, no resulta “saludable” para muchos sectores. “Si yo soy exportador de, por ejemplo, soja, maíz, trigo, y el dólar no me aumenta, pero sí la inflación, los gastos de la familia me aumentan. Entonces necesito más grano para satisfacer los gastos de la familia. Con lo cual se me empieza a complicar el negocio", se explayó. “Pero esto cambia para el que vende un servicio. Una baja en el dólar genera que cualquier producto importado sea más barato, y que el servicio sea más barato. Para todo lo que es esta exportación, es bueno el dólar alto", aclaró el analista. En tanto, de acuerdo con su mirada, tampoco recomienda refugiarse en la divisa para invertir. “El dólar no conviene más. Lo que te conviene es mover la plata“, expresó. “Si vos dormís tranquilo con dólar, te voy a ofrecer opciones de dólar. Por ejemplo, un plazo fijo, te pagan el 3%. Te comprás un bono del estado al 27 y te paga el 5% en dólares. Uno del 28 te paga el 7% en dólares. El del 29, el 9″, dijo en cuanto a las opciones. En el mismo sentido, descartó la devaluación como una posibilidad y consideró que ahora se “aprecia” el peso. “Cuando vos hacés un plan que la gente lo compra, la gente se desdolariza. Gana confianza y yo creo que lo que está pasando en la Argentina es que nosotros vamos a un plan de desdolarización. La gente se está sacando los dólares de encima", cerró.