La tercera fue la vencida: la demanda de Bopreal llegó a casi u$s 1200 millones

En el propio equipo económico festejaban ayer el primer día con varios datos positivos, entre ellos la licitación del Bopreal (Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre), el papel ofrecido a importadores para que cancelen deuda con el exterior. En el cierre de la licitación, el BCRA recibió un total de pedidos por u$s 1.179 millones de valor nominal, de los cuales finalmente fueron asignados la totalidad.

Previamente el BCRA había emitido una resolución para que los Bopreal se puedan liquidar contra dólar transferencia en cuentas de terceros en el exterior para que sean aceptados en forma de pago para sus proveedores. Fue en una jornada en la que rebotaron los títulos de deuda en dólares y cayó por debajo de los 2.000 puntos nuevamente el riesgo país.

"Los enemigos de la reforma": Milei apuntó contra Pablo Moyano por el DNU



"Hay que distinguir estas licitaciones del Bopreal de las licitaciones del Tesoro que se hacen habitualmente. Rigen otros incentivos y mecanismos. Los demandantes son bien diferentes", destacó una alta fuente del Palacio de Hacienda a El Cronista. "Los resultados no son comparables y la deuda del BCRA tiene otro status que la del Tesoro", agregó.

El propio Luis Caputo ayer vía la red social X dejó en claro que a través del Bopreal, el BCRA absorbe pesos, actúa como una suerte de estabilizador del "contado con liqui" y resuelve la deuda comercial que generó el anterior gobierno para mantener artificialmente atrasado el valor del dólar oficial. Dado que los importadores son en enero los principales demandantes del "contado con liqui", el Bopreal con todos sus incentivos, -utilización para el pago de impuestos y acceso anticipado por un monto al dólar oficial-, es un auxilio importante para contener el crecimiento de la brecha cambiaria.

En el comunicado oficial del BCRA dado a conocer tras el cierre de las operaciones, se destaca que con esta tercera licitación ya se acumula un total de u$s 1.304 millones de valor nominal de Bopreal. "El incremento en la demanda comienza a poner de manifiesto el valor del instrumento como un mecanismo ordenador para resolver la histórica crisis de faltante de divisas internacionales y hacer frente a las deudas comerciales por la importación de bienes y servicios acumuladas al 12 de diciembre de 2023", destacaron.



"Durante el transcurso de este mes se realizarán nuevos llamados a licitación de la misma especie, los cuales serán anunciados oportunamente por los canales establecidos, hasta agotar el máximo nivel posible de emisión de la serie 1 por hasta 5.000 millones de valor nominal", agregaron.

YPF y Petronas avanzan con su megaproyecto para hacer una planta de GNL en Bahía Blanca



De esta manera, con las tres licitaciones ya cerradas, el BCRA logró retirar del mercado 1,5 billones de pesos aproximadamente. Con pasivos remunerados en $27 billones y una base monetaria en $10 billones, el monto da esperanzas de que se corrijan los desbordes monetarios de la anterior administración en las sucesivas licitaciones de Bopreal.

Según la información del Ministerio de Economía, el Padrón de Deuda Comercial por importaciones con proveedores del exterior alcanzó los u$s 21.000 millones registrados. "Este monto está compuesto por u$s16.500 millones de grandes empresas; u$s 2.500 millones de empresas medianas; y u$s 2.000 millones de pequeñas y micro empresas. Es importante destacar la obligatoriedad de inscribirse al Padrón para todos aquellos que -habiendo realizado operaciones de importación de bienes y/ o servicios hasta el 13/12/23- no han accedido al Mercado Único y Libre de Cambios para cancelar la totalidad de dichas obligaciones", consignaron.

El cierre de la semana encuentra a Luis Caputo con un balance positivo: la inflación de diciembre fue menor a la esperada, hubo rápido acuerdo con el FMI y se logró finalmente una licitación exitosa con los Bopreal.

El camino por delante igual es duro.