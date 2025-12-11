La incertidumbre electoral había provocado que los bancos paralizaran los créditos, con tasas de adelantos en cuenta corriente para empresas que habían saltado al 190% el 15 de octubre, una forma de decir que directamente se habían cortado los préstamos corporativos, lo que provocó un parate en la actividad y caída en el stock.

Cae la tasa

Ahora, despejada ya la incertidumbre por las elecciones, la tasa de adelantos cayó por debajo del 25%, al derrumbarse al 24,8% según el promedio que realiza el Banco Central, aunque la tasa de los préstamos personales lo triplica, al estar en el 72%, por mayor mora en ese segmento, según revela Rodrigo Fregenal, titular de Ref Capital.

La baja de las tasas provocó que, en noviembre, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado subió en términos nominales un 3,1% mensual, el saldo llegó a $ 87,5 billones, presentando un crecimiento interanual del 75,7%, contra los $ 49,8 billones al cierre del mismo mes del año anterior.

Recuperación

En cuanto a las variaciones reales, el crecimiento del mes alcanzó el 0,7%, y el anual el 34,1%. “Si bien durante este mes se observa una modesta recuperación de las colocaciones en términos reales, este incremento no ha sido generalizado, pues algunos rubros crecieron y otros retrocedieron en comparación con la inflación estimada del mes".

“Si bien tuvimos un mes con tasas pasivas más moderadas, este acomodamiento todavía no se vislumbra con plenitud en las tasas activas, lo cual es un escollo importante para que se reactive la demanda de créditos”, explica Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Comerciales

En relación a los préstamos comerciales, subieron en términos nominales un 4,2% mensual, el saldo llegó a $ 28,6 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 47,6%, contra los $ 19,4 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, el crecimiento del mes alcanzó el 1,9%, y el anual el 12,7%.

“Desde junio del corriente año que no teníamos una variación positiva de esta importancia, lo cual le permite a este rubro recuperar algo de participación sobre el total de las financiaciones en pesos al sector privado. Ayuda a esta recuperación que en estas líneas, las disminuciones de las tasas se han producido de manera más rápida y con una magnitud porcentual más importante", apunta Barbero.