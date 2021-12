La palabra de Cristina, la Fed y la inflación, claves para una decisión de los mercados

Arranca una de las últimas semanas del año y una de las claves para seguir lo que sucede en términos financieros en Argentina es ver la reacción de los agentes económicos en relación con las declaraciones que lanzó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el viernes 10 de diciembre.

" No se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación ", disparó la ex mandataria, en relación a un potencial acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Teniendo en cuenta que las esperanzas de acercamiento con el FMI son el principal driver de los bonos locales, la lectura que haga el mercado de estas palabras será clave para el precio de los instrumentos soberanos en los próximos días.

No obstante, a nivel global nadie mira lo que sucede en Argentina: la principal clave financiera en el mundo durante esta semana será lo que se determine en la próxima reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed).

Las 9 claves de la semana en los mercados