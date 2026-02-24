La irregularidad de las carteras de las entidades no bancarias volvió a aumentar y se ubicó en 22,8%, más de cuatro veces la irregularidad del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario, según un informe de EcoGo. La tabla de quienes más prestan lo lideran Tarjeta Naranja y Mercado Libre, con 39 y 14% del share, respectivamente, seguidos por American Express, con el 3%. Tras el freno de septiembre consecuencia de la toma de ganancias post resultado en la PBA, en diciembre el crédito no bancario volvió a crecer por segundo mes consecutivo. Creció 1,2% mensual en términos reales con un stock de $ 13,15 billones. Desde hace tres meses, el crédito no bancario aumenta a un ritmo mayor que el bancario. En términos interanuales, el crecimiento se volvió a desacelerar al 33,7% y acumula ocho meses consecutivos de moderación desde el máximo de 104% en abril pasado. Aun así, el nivel de diciembre se ubica 142% por encima de marzo de 2024 y 21,5% por sobre el máximo previo de 2018, ambos en términos reales. La participación del crédito no bancario en el crédito al consumo aumentó su participación en 0,2 punto y representa 24,4% y el 13% del crédito total. El endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias continúa en aumento y alcanza un ratio del 34% de la masa salarial mensual, 12 puntos por encima de diciembre de 2024. Al incorporar también el crédito bancario, el peso del crédito asciende al 141% de la masa salarial. “Si tomo sólo la masa salarial de los cuentapropistas y trabajadores informales, el crédito no bancario equivale al 143% de la masa salarial mensual”, concluye el informe de EcoGo. El último Informe Monetario Mensual del Banco Central dejó una señal que el mercado esperaba: el crédito al consumo rompió una racha de cuatro meses de caídas consecutivas. Para Pablo Blanco, CFO de Alprestamo, el dato no debe leerse sólo como un efecto de temporada: “Enero suele tener un componente estacional vinculado a vacaciones y gastos de inicio de año, pero el crecimiento se da en un contexto más amplio. Lo interpreto como una señal temprana de cambio de tendencia”.