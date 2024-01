La fórmula del campeón del mundial de trading para obtener retornos superiores al S&P500

Iván Scherman ganó la competencia mundial de trading World Cup Trading Championships.

Las ganancias que obtuvo en 2023 casi que duplicaron los rendimientos que obtuvo el trader que salió segundo en la competencia. Además, ganó 22 veces más que el S&P500 durante el 2023.

Mercados a fondo

En conversación con El Cronista contó detalles sobre sus estrategias de trading y sus recomendaciones para aquellos que se están iniciando en el mundo de la bolsa



¿Cuál fue la estrategia global de la cartera para ganar casi 500% en 2023?

El punto de partida para establecer la estrategia en las inversiones es establecer una visión de portafolio. Todos los sistemas que aplico en el campeonato son sobre activos distintos y tipos de activos distintos. Buscamos que las ganancias y pérdidas de los distintos activos estén des-correlacionados. Para tener una curva de capital suave y que vaya creciendo lo más suavemente posible es no tener riesgo correlacionado entre las distintas posiciones que tengo abierto. Así se achica el riesgo sistémico lo más posible. También apostamos al alza y baja, para destruir el riesgo direccional.

Es decir que por momentos podrías estar comprado en madera, tomates y plata...

Exactamente. También comprado en gas natural, o apostando a la baja en el petróleo y al alza en platino. Los instrumentos que operamos son cosechas, metales preciosos, metales industriales, monedas, índices, carnes, etc.

¿Cómo incorporar el trading algorítmico a las estrategias?

El trading algorítmico sirve para determinar cómo se toman las decisiones de compra y venta de los activos que van a integrar el portafolio. Sin embargo, la estrategia general es hacerlo con visión de portafolio.

¿Cuál fue tu trade más ganador?

La curva de capital fue muy suave y consistente a lo largo del tiempo. Me acuerdo más la posición que más me hizo sufrir que fue en el S&P500 en noviembre. No nos activó el stop y terminó siendo una ganancia, pero fue una posición que estuvo cerca de activar el stop.

¿Cómo determinas un stop loss?

Normalmente los stops que utilizo son en base a volatilidad. Trabajos con futuros como proxy para operar cualquier tipo de activos. Estoy muy acostumbrado a no trabajar en términos nominales, es decir, colocar un stop de u$s 5000 o u$s 10.000, etc. Tampoco uso stops porcentuales, es decir 5%, 10% o 15%. En el mercado, con los pagos dividendos, reversal splits, y movimientos que pueden alterar la serie de datos, me causa desconfianza. Por ello, la solución que encontré para usar para colocar stops es la medida de volatilidad de los activos que estoy operando.

Si estas comprado y el mercado cae, pero lo hace de una manera suave, estas en el peor de los escenarios...

En primer lugar, intento operar activos que conozco. Por ello solo operamos patrones. Si teníamos presente un comportamiento de volatilidad más violento y finalmente el activo cae de manera suave, el stop loss nos sacará. La idea es no estar expuesta a situaciones desconocidas. Para operar necesito tener un rango de probabilidades a que me enfrento, cómo puedo componer el portafolio, y lo más importante, cuanto puedo llegar a perder. Sin eso, estoy afuera del mercado. Si ese comportamiento del mercado es un comportamiento que no está contemplado en el patrón que tengo programado, o no se entra o aplica gestión del trade.

¿Haces estudio de tendencia en los activos?

Muchos sistemas que nosotros operamos establecen la dirección de una tendencia, para determinar si el sistema va a ir long o short. Sea que ese sistema vaya a ser a favor o en contra de la tendencia, ese tipo de sistemas requieren la determinación de la tendencia previa. Eso lo establecemos previamente a través de distintas fórmulas matemáticas. En muchos sistemas que utilizamos, establecemos la tendencia previa para operar a favor o en contra de la misma.

Hay movimientos en el mercado que no pueden ser anticipados...

Claramente. Tenemos sistemas que se dan vuelta en nuestras posiciones dependiendo de la evolución del mercado. Trabajamos con bastantes modelos de inteligencia artificial que van interpretando cual es régimen del mercado al momento en que se está operando, y comparándolo con el pasado para ir aprendiendo como se comportó en momentos similares en el pasado y tomar decisiones cuando se entiende que el mercado está cambiando.

¿Crees que podés obtener un retorno similar en el futuro?

Sí. No sé si 491%. Quizá un poco más o un poco menos. Hay una larga lista de portfolio manager que le ganan sistemáticamente al mercado, año tras año. La idea de que no se le puede ganar al mercado está más arraigado en la industria de los porfolio mutuos en donde la mayoría solo pueden aplicar estrategias de compra y no pueden apostar a la baja o estar apalancados. Sus reglamentos hacen que tengan muchas limitaciones para operar y les complica la posibilidad de obtener retornos elevados para ganarle al mercado. Creo que se pueden obtener retornos constantes muy por encima del S&P500

¿Estás pendiente de las noticias macro para tomar decisiones?

No. Estamos abstraídos de los fundamentales, a menos que esa información puede transformarse en serie de datos. Si esa serie de datos tiene valor predictivo y nosotros la podemos incorporar a nuestros modelos, lo agregamos. Mucha información macro que publica la Fed, nosotros la utilizamos para nutrir nuestros modelos. Eso, a lo que va es a un universo muy chiquito de lo que hacemos. Esa información tendría relevancia para el precio del S&P500. Pero empieza a tener mucha menos relevancia para la cosecha de arroz, madera, tomates, etc.

¿Qué consejos le das a alguien que quiere empezar a operar y no sabe mucho de mercado?

Hay muchas cosas que probé que no me funcionaron y otras que si me funcionaron. Yo recomendaría ir por aquellas estrategias en las cuales uno pueda establecer un rango de probabilidades en lo que va a pasar. Para alguien que quiere empezar, la base es 100% matemática. Por eso empezaría por estudiar una carrera que tenga bastante de matemática, algebra y estadística. La idea es alcanzar la base con la cual va a poder modelizar lo que uno hace para que lo que uno encuentra no sea azaroso y se pueda extrapolar en el futuro cada vez que aparece.