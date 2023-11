La Fed amenaza con tasas altas por más tiempo y podría afectar a la deuda argentina

Tras la decisión de la Reserva Federal de dejar sin cambios la tasa y la advertencia de mantenerla en los niveles actuales hasta mitad del año que viene, el mercado teme que haya un impacto negativo en los bonos argentinos.

Esto podría provocar que las tasas de los bonos a nivel global se mantengan altas, afectando a los títulos emergentes, incluidos la deuda local.

La renta fija local se enfrenta a un viento global, así como también por factores domésticos.

Sin cambios de la Fed

En el día de ayer, y tal como se esperaba, la Reserva Federal de EEUU dejó sin cambios la tasa de interés y la mantuvo el rango de 5,25% y 5,5%.

De esta manera, la tasa se sostiene en su nivel más alto en 22 años.

El hecho de que la Fed no haya elevado el costo del dinero por segundo mes consecutivo implica que estamos en presencia del periodo de estabilidad en las tasas de interés de la Fed más largo desde que se inició el ciclo de contracción monetaria en marzo de 2022.

El informe de la Reserva Federal tras la decisión de tasas, así como el presidente de la Fed, Jerome Powell luego en conferencia de prensa, dejaron abierta la puerta a que podamos ver nuevas subas de tasas en el futuro si es que la inflación se sostiene alta y no converge hacia los objetivos del 2% del banco central.

Durante la conferencia de prensa, Powell señaló que el comité está procediendo con cuidado y seguirá tomando decisiones reunión tras reunión, dejando claro que la Fed no ha cerrado la puerta a más subidas.

También señaló que los indicadores recientes sugieren que la actividad económica se expandió a un ritmo fuerte en el tercer trimestre, con un aumento del empleo y una tasa de desempleo que se mantuvo baja, lo que se traduce en una inflación que continúa elevada.

Aun así, el mercado interpretó al informe de la Fed y a los comentarios de Powell como una señal en el que probablemente el banco central no volverá a subir la tasa.

Por ello es que las tasas de los bonos del tesoro americano cayeron, también lo hizo el dólar, a la vez que las acciones operaron al alza ayer y hoy extendieron la recuperación.

De cualquier manera, la Fed insistió en que aún no tiene pensado bajar la tasa y el mercado se prepara para un periodo en el que las mismas se van a mantener altas por más tiempo (higher for longer).

El equipo de inversiones de Argentina de Schroders explicaron que los últimos datos de empleo sólidos y la persistencia inflacionaria evidenciada en los pultimos datos, dan mayor sustento al "Higher for Longer" de la FED.

Sin embargo, agregaron que "la fuerte suba de las tasas largas en las últimas semanas y las declaraciones de miembros de la FED abren la posibilidad a que el ciclo de subas de la Fed esté finalizado".

Esto mismo es lo que ven los inversores.

La probabilidad de que la tasa de la Fed se mantenga sin cambios es la alternativa preferida por el mercado.

El mercado especula con que en diciembre la Fed volverá a dejar la tasa sin cambios, y que de hecho lo hará asi hasta junio, para que desde esa reunión se inicie el ciclo de bajas de tasas de interés.

Impacto en los bonos globales y locales

Lo que busca la Fed es que las tasas de interés de los bonos del tesoro americano se sostengan en niveles altos para que generen un escenario de restricción financiera que contribuya a que la inflación pueda apuntar a la baja.

Por lo tanto, esto tiene consecuencias en el mundo de renta fija global. Si las tasas de los bonos del tesoro americano se mantienen en niveles altos, implicará que el precio de los bonos globales permanecerá deprimido.

Esto tiene un impacto en la deuda argentina, la cual ha demostrado en los últimos meses su alta correlación y dependencia a los momentos de los precios de los bonos a nivel global.

Los bonos argentinos se han movido muy a la par a la deuda emergente a lo largo de los últimos meses.

Esta deuda depende, en parte, de lo que ocurra con las tasas de interés de los bonos del tesoro americano, las cuales a su vez están condicionadas por el futuro de la política monetaria de la Fed.

Adrián Yarde Buller, estratega y economista jefe de Facimex Valores, explicó que tener tasas más altas por más tiempo nunca es una buena noticia para el mundo emergente, incluida la deuda local.

"Esto no es una buena noticia especialmente para créditos de muy alta duration y muy alto beta como es Argentina. Para explicar los niveles que tienen las paridades actuales, en general es cierto que cuando uno mira la evolución de los globales a lo largo del tiempo, siempre manda más lo idiosincrático que lo internacional. Pero cuando tenemos que tratar de explicar la tendencia de corto plazo ahí manda muchísimo el escenario externo", afirmó.

De esta manera, agregó que lo que pasó esta semana con la Fed va a ser muy importante para imaginar la dinámica de las próximas semanas.

"En general, lo de la Fed es una mala noticia decididamente. Tratando de buscarle el lado bueno tal vez estamos en niveles de tasa de interés internacional que hacen imposible pensar una reestructuración de la deuda en 2024 o 2025. Porque con lo bajos que son los cupones de Argentina un inversor con este contexto internacional jamás aceptaría una reestructuración que no tenga cupones mucho más altos que estos", señaló.

Por su parte, Salvador Vitelli, economista de Romano Group, coincide con Yarde Buller al señalar que la decisión de tasas de la Fed es una mala noticia para los emergentes.

"Estados Unidos es una aspiradora con estas tasas, por lo que hasta que no comiencen a bajar un poco, el riesgo emergente va a ser difícil que pueda retomar un sendero, por lo menos, más positivo. Las tasas arriba del 5% termina siendo una tasa espectacular y eso complica a la deuda local", comentó.

Por otro lado, señaló que si bien el mercado puede especular con que la Fed frenó el ciclo de suba de tasas, eso no necesariamente puede favorecer a la Argentina.

"Para que ese flujo llegue a Argentina, me parece que faltan varios casilleros para eso. El mercado va a querer ver para después pagar. No va a ser solamente necesaria una baja de tasas por parte de Estados Unidos para que fondos vuelvan a alocarse en un riesgo argentino", agregó Vitelli.

Los bonos argentinos han operado a la baja desde que salieron a cotizar tras la reestructuración de deuda llevada a cabo por el ex ministro, Martín Guzmán. Desde entonces caen entre 40% y 50%.

La deuda operó a la baja incluso antes de que la Fed inicie su ciclo de suba de tasas, lo cual implica que una parte de la dinámica de los bonos argentinos depende de los factores locales.

Juan Manuel Truffa, director de Mercados Para Todos, considera que la decisión de tasas de la Fed no necesariamente afecta a la deuda argentina.

"Estamos completamente fuera de ese radar. Tenemos un valor de la deuda soberana que en promedio no ha podido superar los 35 desde la crisis de salida de Guzmán. Arrancamos con unos precios en el orden de los 50 y hoy estamos coqueteando con los u$s 20 a u$s 27. Con lo cual, estamos en valores que descuentan una reestructuración y cuando estás hablando de valores que descuentan una reestructuración, no correlacionan con los ciclos de tasa", dijo Truffa.