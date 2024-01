"Será un fracaso": la dura advertencia de un gurú del JP Morgan sobre la dolarización en Argentina

El presidente del grupo de Estrategia de Inversión y Mercado del JP Morgan, Michael Cembalest, se refirió a la posible dolarización de Argentina y argumentó por qué el país no podría llevar adelante esta política monetaria.

El comentario del también miembro del Comité de Inversiones de JP Morgan Asset & Wealth Management fue publicado en el informe de principios de enero llamado "Eye on the market".

Dolarización: el análisis de un "gurú" del JP Morgan

Cembalest analizó varias temáticas en su informe de "la vista puesta en las perspectivas del mercado en 2024". Allí, habló desde la renta variable, renta fija y las leyes antimonopolios de Estados Unidos, hasta de los medicamentos para bajar de peso que fueron tendencia. Además, anunció las "10 principales sorpresas para 2024".

Dentro de de las diez sorpresas, el responsable del desarrollo de conocimientos de inversión y de mercado del JP Morgan examinó la intención del Gobierno de Javier Milei de dolarizar la economía y eliminar el peso argentino.

"La dolarización argentina fracasará si se implementa" , consideró Cembalest sobre lo que él llamó la sexta "sorpresa" del año en materia económica-financiera a nivel global.

El analista del banco estadounidense remarcó su "sospecha" sobre las perspectivas positivas de la dolarización que había publicado el Cato Institute, American Enterprise Institute and City Journal, cuyos representantes afirmaron en noviembre 2023 que "una dolarización generalizada no sólo traería una amplia estabilidad monetaria a América Latina", sino que también podría "acelerar la próxima ola de integración regional a través del libre comercio.

¿Por qué no se puede dolarizar en Argentina?

En su informe, el analista echó por tierra esta perspectiva y enumeró tres razones básicas por la que la dolarización en Argentina sería complicada de implmentar y por la que podría ser un total fracaso:

Michael Cembalest, presidente del grupo de Estrategia de Inversión y Mercado del JP Morgan.

"El presidente Milei necesita una mayoría de dos tercios para aprobar las reformas constitucionales necesarias para la convertibilidad del dólar". "Argentina necesitaría importantes reservas de divisas y tasas de ahorro mucho más altas (que no tiene). Argentina no cuenta con altos niveles de productividad, flexibilidad y dinamismo empresarial; préstamos de caballeros blancos como el BCE y la Comisión Europea, ni sustancial de reservas de divisas relacionadas con productos básicos.

"La convertibilidad a otra moneda generalmente solo es viable en lugares con alguna combinación de altos niveles de productividad, flexibilidad y dinamismo empresarial para permitir que la economía absorba los ingresos internos y shocks externos", explicó el analista.

Además, agregó que nuestro país necesitaría de "préstamos de caballeros blancos como el BCE y la Comisión Europea y/o sustancial de reservas de divisas relacionadas con productos básicos para defender la vinculación monetaria cuando sea necesario".

"Argentina no tiene ninguno de estos atributos, y aunque Milei lo intenta, dudo que pueda 'desperonizar' lo suficiente a Argentina. La dolarización daría paso a la desdolarización en un período bastante corto", advirtió Cembalest.

¿Cuántos dólares se necesita para dolarizar en Argentina?

Según el Economista Santiago Bulat, en Argentina s e necesitan entre u$s 30.000 y u$s 35.000 millones para implementar el cambio de moneda. Según el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) se necesitaría hasta u$s 40.000 millones.

Cabe aclarar que, a diferencia del plan que llevó a cabo Carlos Menem durante la convertibilidad, la dolarización de la economía es el reemplazo del peso por el dólar como moneda de curso legal, mientras que la convertibilidad propone la coexistencia e igual valor de ambas monedas.

