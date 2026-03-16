El S&P Merval arranca la semana en rojo. El índice líder de BYMA cae 0,9% en pesos y medido en dólares perfora, de nuevo, los u$s 1800. Es una sesión más roja que verde para las acciones del Panel Líder con caídas en el orden del 2,3% para BBVA, Edenor y Cresud. En tanto, los ADR argentinos operan con mayoría de bajas este lunes en Wall Street, en una rueda marcada por mayor cautela en los mercados globales. Entre las pocas subas, se destaca MercadoLibre (no es ADR), que avanza 3,2%, mientras que IRSA suma 0,3%. Loma Negra, por su parte, se mantiene prácticamente sin cambios. El resto de los papeles muestra un tono negativo, con retrocesos concentrados en el sector energético y financiero. Edenor cae 2,4%, YPF pierde 1,7%, BBVA Argentina retrocede 1,5% y Central Puerto baja 1,3%. También operan en rojo Transportadora de Gas del Sur (-0,9%), Pampa Energía (-0,8%) y Telecom Argentina (-0,5%). En el segmento bancario, las bajas son más moderadas: Grupo Financiero Galicia cede 0,3%, Banco Macro pierde 0,1% y Grupo Supervielle baja 0,1%. Entre los movimientos más pronunciados de la jornada aparece Bioceres, que se desploma 17,36%, destacándose como la mayor caída dentro de las acciones locales que cotizan en el NYSE. Por su parte, los bonos soberanos argentinos operan este lunes con movimientos mayormente acotados, aunque con una caída destacada en el GD35, que retrocede cerca de 2,9%. El resto de los Globales muestran bajas menores al 0,5%, mientras que entre los Bonares el AL29 incluso opera en terreno positivo. En este contexto, el riesgo país sube 17 puntos y se ubica en 601 puntos básicos. El Nasdaq, con fuerte peso del sector tecnológico, lidera las subas de los principales índices de Wall Street este lunes, con Meta entre los mayores ganadores luego de que un informe señalara que la megacapitalización prepara despidos masivos vinculados a su estrategia en inteligencia artificial, incluso mientras el conflicto en Medio Oriente mantiene cierta cautela entre los inversores. Meta sube 2,4% después de que un reporte de Reuters indicara que la compañía planea reducir su plantilla en 20% o más para compensar los elevados costos de infraestructura en inteligencia artificial y prepararse para una mayor eficiencia impulsada por trabajadores asistidos por IA. La empresa matriz de Instagram se suma así a Amazon.com y Block, que realizaron anuncios similares a comienzos de este año. La inteligencia artificial seguirá en el centro de la escena esta semana. El gigante de chips Nvidia celebra hoy su conferencia anual de desarrolladores, mientras que Micron presentará resultados. El gigante electrónico taiwanés Foxconn también publicó una sólida previsión de ingresos trimestrales. Nvidia avanzó 2,3%, mientras que Micron trepó 6,3% tras anunciar planes para construir una segunda planta de fabricación en Taiwán. Tesla también subió 2,1% después de que Elon Musk afirmara que el proyecto Terafab, destinado a producir chips para IA, se lanzará en siete días. Diez de los once sectores del S&P 500 operaban en alza, con tecnología liderando con una suba de 1,4%. Mientras tanto, los precios del petróleo se mantienen cerca de los u$s 100 por barril, ya que los envíos a través del Estrecho de Ormuz continúan en gran parte interrumpidos y los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para formar una coalición que garantice el paso seguro de los petroleros no han tenido éxito. El impacto del encarecimiento de la energía probablemente sea un tema central en las reuniones de bancos centrales de esta semana a nivel global, mientras que la Reserva Federal también evalúa el impacto de los aranceles y señales de debilidad en el mercado laboral. Se espera ampliamente que la Fed mantenga las tasas sin cambios al final de su reunión de dos días el miércoles. Según datos recopilados por LSEG, los operadores postergaron sus expectativas de un recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos para después de octubre, cuando previamente lo anticipaban para julio. El índice de volatilidad VIX, conocido como el “termómetro del miedo” de Wall Street, cae 2,8 puntos hasta 24,41, mientras que el Russell 2000, sensible a las tasas de interés, subía 1,6%.