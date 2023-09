La Argentina lidera ganancias globales: los expertos analizan cómo seguirá

Las acciones argentinas en dólares ganan más de 30% en lo que va del año y se destacan a nivel global. Medidas por el S&P Merval en dólares, o por el ETF de Argentina (ARGT), la Bolsa local muestra las mayores subas a nivel mundial.

El mercado señala cuáles son sus acciones favoritas pero también alertan por mayor volatilidad para las semanas que vienen.

Cuáles son las acciones favoritas del mercado y cuáles las que no quiereLas acciones de los bancos pierden más del 20% en septiembre

La bolsa que más sube

Haciendo un balance de los rendimientos de las acciones mundiales en lo que va del año, la renta variable local es la que más sube a nivel global.



El ETF de Argentina (ARGT) es el índice que más sube en el mundo, con avances del 30 por ciento.

A la vez, si se toma el S&P Merval en dólares (CCL), sube 28% en 2023 y se ubica como el índice accionario de un país que más sube en lo que va del año.

Detrás de las acciones argentinas se encuentra el ETF de Vietnam (VNM), que avanza 26 por ciento.

Le siguen Grecia (GREK), que sube 24%, México (EWW) rebota 23,5%, Irlanda (EIRL) con ganancias de 21% y Nigeria (NGE), que gana 20,5%.

El ETF de España (EWP) avanza 17%, mientras que el de Brasil (EWZ) gana 15,4% este año, a la vez que el de Japón sube 15%. Recién, después de todos estos índices se ubica el S&P500 que gana 14,6% en lo que va del 2023.

El balance de las acciones argentinas en dólares es muy positivo a la hora de compararlo contra el resto de sus pares ya que la economía local enfrenta un contexto altamente desafiante, combinado con un escenario electoral que le suma volatilidad a los activos domésticos.

Tomás Pallotti, Analista de Research en Balanz, explicó que el crecimiento mucho más sólido a lo esperado de los países desarrollados en 2023 aportó optimismo dentro de los índices accionarios, luego de un 2022 complejo para la renta variable.

Yendo a lo regional, Pallotti agregó que América latina, que mostraba valuaciones atractivas a comienzos de año, fue una de las regiones que más se benefició de dicho impulso, en particular porque Asia se vio afectada por la dinámica en China.

Finalmente, y en cuanto a los activos de Argentina, el especialista de Balanz afirmó que las acciones locales no fueron la excepción a este contexto de mayor toma de riesgo, sumado a que la cuestión electoral aportó el extra, en donde la expectativa de una agenda de reformas se ha visto de algún modo validada preliminarmente en las PASO.

Entre las acciones argentinas que más suben en el 2023 se destaca Vista, con ganancias de 72%, seguida por Corporación América, Edenor, Grupo Financiero Galicia, MercadoLibre, Despegar, AdecoAgro, YPF y Banco Macro, subiendo entre 37% y 65% en 2023.

En términos agregados sobre las acciones argentinas en dólares, Damián Vlassich, Analista Senior de Equity de IOL señaló que es importante remarcar la solidez de los ADR este año.

"Hay que resaltar el sólido rendimiento de los ADR en 2023, a pesar del ruido vinculado a las elecciones y la inestabilidad económica", sostuvo.

El futuro del S&P Merval

La recuperación del S&P Merval en dólares ha sido notable. Desde la salida de Martín Guzmán hasta la actualidad, el índice local avanzó 125% y el mercado supo regresar a niveles de agosto de 2019, fecha en la que se produjo la mayor pérdida diaria para las acciones, cayendo 54% en dólares, luego de la victoria de Alberto Fernández tras las PASO de ese año.

Yendo al corto plazo, las acciones llegaron a valer u$s 850 antes de las PASO y muestran una pérdida de 11% desde entonces. A la vez, también se ubican un 10% por encima de los mínimos alcanzados a comienzo de septiembre.

Los analistas ven difícil que el índice local pueda extender el avance por encima de los valores recientemente alcanzados y se preparan para mayor volatilidad en el corto plazo.

Ignacio Sniechowski, head de research de Grupo IEB, señala que es probable que veamos un incremento en la volatilidad en las acciones y que los activos locales dependerán de la dinámica de las variables económicas argentinas.

"Creemos que el comportamiento del índice vendrá dado más por búsqueda de cobertura que por una modificación en los fundamentals. En el corto plazo vemos un índice que se verá influenciado por la evolución que tenga la deuda soberana y la búsqueda de cobertura por parte de los inversores. En este contexto es difícil esperar un S&P Merval por encima de los u$s 850 puntos ya que no existen fundamentals sólidos", afirmó.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones explican que el rebote desde los mínimos de septiembre no fue explicado por una mejora en los fundamentals.

"No vemos cambios en los fundamentos económicos o políticos que sirvan al propósito de las acciones. Seguimos sin ver drivers positivos para el mercado de renta variable. En este sentido, creemos que se trataría de un rebote temporal, producto del titubeo clásico detrás de un veloz retroceso", agregaron.

Por su parte Pallotti se muestra optimista sobre los activos locales y neutrales para con las acciones argentinas.

"Nuestra mirada es constructiva sobre los activos argentinos en general, sin embargo, la volatilidad después de las elecciones primarias aumentó y eso es apto sólo para los inversores que puedan afrontarla. El contexto externo posiblemente entre en una etapa de desaceleración económica que podría afectar la toma de riesgo de los inversores internacionales e impactar localmente. En el balance nos mantenemos neutrales sobre las acciones locales", detalló Pallotti.

El futuro de las acciones

Dada la cercanía a las elecciones de octubre, así como también hacia el cambio de mandato, el mercado se prepara para un contexto de mayor volatilidad en las acciones locales así como también para la renta fija argentina.

Los analistas ven oportunidades en las acciones aunque se muestran selectivos a la hora de recomendar papeles para incorporar a las carteras ya que el contexto de mayor volatilidad podría perjudicar a algunos sectores, mientras que otros podrían verse más beneficiados (o menos golpeados).

En lo que va del mes, las acciones de Pampa son las que más caen, perdiendo 13,7%, seguida por TGS, YPF y Cresud, que caen entre 11,6% y 13,5%.

Otras acciones como Despegar, IRSA, Central Puerto, Grupo Supervielle y Loma Negra también registran pérdidas en lo que va del mes, bajando entre 6% y 11%.

Además, esta semana está siendo particularmente mala para las acciones bancarias especialmente. Banco Macro baja 5,8%, seguida por Grupo Financiero Galicia y Grupo Supervielle que retroceden 5,6% y 5,3% respectivamente. También se ven bajas en BBVA que cae 3,9% esta semana.

Las acciones de IRSA, Central Puerto y MercadoLibre también se encuentran entre el pelotón de las que mas caen esta semana, perdiendo entre 4% y 5%-

Mauro Mazza, research de Bullmarket Brokers considera que hay que ser selectivos a la hora de incorporar acciones argentinas a los portafolios.

"No todos los ADR son lo mismo. Buscamos empresas con valor libro bajos, vinculadas sí o sí a regímenes de estabilización y ajuste, que no tengan deuda o sea muy baja, y negocios que no tengan temas legales encima", detalló.

En cuanto a los papeles, Mazza agregó que de los ADR, desde Bullmarket les gustan las acciones de Central Puerto (CEPU) y Transportadora de Gas del Sur (TGSU).

"Son acciones para tener en cartera a largo plazo, principalmente porque, al compararlo contra diciembre de 2017 (nuestro referencia), el valor libro sigue muy bajo, y vamos hacia un shock de ingresos tarifarios, además el tema deuda lo han manejado muy bien", dijo.

Además, en segundo orden, Mazza afirmó que ve valor en las acciones de Pampa y también destaca Loma Negra (LOMA).

Afirmó que se muestra cauteloso sobre las acciones bancarias ya que desde Bullmarket Brokers no tienen en claro cómo se resolverá el tema Leliq y Deuda del Tesoro.

Finalmente, también remarcó que YPF tiene todo el potencial para seguir siendo la estrella, pero el desafío que enfrenta es la devaluación que se viene en los próximos meses.

Desde Grupo IEB detallaron que el sector energético es de mayor potencial de mediano plazo.

"Creemos que el sector Oil & Gas, con Pampa, Vista, TGS e YPF como protagonistas, presenta un gran potencial de desarrollo", remarcaron.

Finalmente, Vlassich considera que para aquellos inversores agresivos y que estén interesados en invertir en activos de renta variable, las acciones de Pampa son la mejor opción.

"Entendemos que Pampa es una compañía que no puede dejar de ser incluida en un portafolio, por sus sólidos fundamentales, pero también porque parte de sus ingresos proviene directamente en dólares de exportaciones, lo que la sitúa como una alternativa de cobertura ante la volatilidad cambiaria", afirmó.