La advertencia del Gobierno por el levantamiento del cepo: "Esto se cae..."

Uno de los dilemas más grandes que actualmente tiene la gestión de Javier Milei es el mantenimiento del cepo cambiario, restricciones que hoy sirven como un "torniquete" a la salida de dólares del país para evitar que las reservas se "desangren".

Sin embargo, estas también traban a buena parte de las transacciones en moneda extranjera en el país y afectan de forma directa a las empresas que operan en la Argentina, razón por la que los empresarios insisten desde el cambio de gobierno con el levantamiento de las restricciones.

Aunque está en los planes del Gobierno eliminar el cepo, no hay fecha definitiva y tanto Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, van atrasando las definiciones, las que vinculan al "saneamiento del Banco Central" .

Al respecto se explayó este martes el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, la mano derecha de Guillermo Francos, quien no está cumpliendo funciones tras sufrir hace pocos días atrás un cuadro gastrointestinal agudo.

Como segundo en la Jefatura de Gabinete, Rolandi también representa al Estado Nacional en el directorio de YPF, donde forma parte del Comité Evaluador de Proyectos para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Debido a esto, y en reemplazo de Francos, el funcionario dijo presente en el evento del 110 aniversario de Shell, donde habló sobre el cepo cambiario y lo calificó como un "mal necesario" para el estadio actual de la economía argentina: su pedido a los empresarios y el análisis de la economía argentina.

El pedido del Gobierno a los empresarios por el cepo: qué dijo Rolandi

En su intervención en el evento de Shell, José Rolandi se refirió al cepo cambiario que hoy se mantiene sobre la economía argentina y, aunque asumió que genera un "entorno de restricciones", consideró que hoy es un "mal necesario" para controlar la fuga de capitales .

" El cepo es un mal necesario en este momento , pero está matando la posibilidad de crecimiento", manifestó el funcionario frente a empresarios. Y reconoció: "Nadie puede planificar inversiones a largo plazo si no sabe qué va a pasar con el dólar mañana".

Rolandi explicó que el cepo actual es más rígido que en otras épocas y que esto ha llevado a un clima de estancamiento: "Hay menos confianza en el mercado, y si no hay confianza, no hay inversión. El empresario argentino está acostumbrado a vivir en crisis, pero esta vez es diferente porque no hay señales claras de un cambio a corto plazo".

En línea con sus críticas al cepo, el empresario energético también habló sobre la importancia de generar un clima favorable para las inversiones extranjeras.

Para el vicejefe de Gabinete, la Argentina debe encontrar un balance entre la protección de sus reservas de dólares y la atracción de capitales externos: "No podemos vivir encerrados en un cepo eterno. Hay que abrirse al mundo, pero de forma controlada".

"No es cuestión de eliminar el cepo de un día para el otro, sino de generar confianza para que el capital internacional vea a la Argentina como un lugar seguro para invertir", profundizó.

En esta línea, el ingeniero subrayó que la inversión extranjera ha disminuido drásticamente en los últimos años debido a las políticas cambiarias dado que "los inversores miran lo que está pasando en Argentina y huyen".

Para revertir esta tendencia, insistió en la necesidad de realizar cambios estructurales que incluyan no solo el levantamiento progresivo del cepo, sino también la creación de un marco legal estable para los inversores.

No obstante, admitió que es preocupante cuando los mismos políticos no ven un problema en el cepo o lo naturalizan, con una crítica especial al Poder Legislativo: "A mí un poco me chocó el desconocimiento que había del lado del Congreso sobre cómo operan las inversiones al resto del mundo".

En este contexto, Rolandi hizo un llamado directo a los empresarios presentes al marcar el rumbo del gobierno, "les mostramos claramente hacia dónde queremos ir, vamos hacia la libertad, hacia el libre mercado".

Y, tras esto, compartió un pedido para los empresarios que generó murmullos en la sala ante la exigencia de inversiones: "Si el sector privado no da el segundo paso, esto se cae".

"El Estado no puede hacer todo solo. La inversión privada tiene que ser el motor que saque a la economía del pantano", profundizó al respecto. Y continuó: "Si seguimos esperando que venga una solución mágica desde el Gobierno, estamos perdidos. Es el momento de poner capital y asumir riesgos".