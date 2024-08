Kicillof compra dólares en cuotas: cuál es la estrategia y cómo afecta a las reservas

"Hay un dato clave del mercado que en las últimas jornadas el BCRA está acumulando menos reservas porque el Banco Provincia está todos los días llevándose u$s 40 millones diarios". De esta manera el jefe de mesa de un banco local explicó a El Cronista lo que está aconteciendo en la plaza cambiaria con un costado positivo: aún con la compra de dólares de Axel Kicillof, el BCRA no pierde dólares de sus reservas.

El 1° de septiembre la Provincia de Buenos Aires enfrenta el vencimiento de los servicios de intereses y amortización de seis bonos por un total de u$s 350 millones (incluye pagos en euros).

El más importante de ellos es el BA37, un papel surgido de la última reestructuración de deuda realizada por el actual gobernador. Fiel a su estilo, esa reestructuración de deuda fue tras una extensa negociación con acreedores lo que derivó en mayores costos para los bonaerenses.

Al menos, en esta ocasión se respetan los compromisos asumidos con inversores. La historia reciente del actual gobernador, la provincia y el país no son precisamente auspiciosos en cuanto al cumplimiento de los contratos.

Basta con observar lo que sucede en la actualidad con la provincia de La Rioja. El gobernador Ricardo Quintela en febrero incumplió con un vencimiento de un bono verde riojano, crédito que recibió para la generación de un parque eólico, luego vendido en cerca de u$s 175 millones. Aún asi, no cumplió en febrero con un pago de u$s 16 millones y este lunes con otro de u$s 26 millones. En el 2021, como otros distritos y la propia Nación, La Rioja reestructuró la deuda con una tasa de interés inicial de 3,5% anual. Duró poco.

La Provincia se prepara para pagar

El viernes pasado el gobierno de PBA envió una carta a la Bolsa de Comercio informando el pago de tres bonos en dólares y otros tres en euros. En la plaza cambiaria se venía observando la creciente participación del Banco Provincia para hacerse de los u$s 350 millones necesarios para cumplir con estos compromisos.

Obviamente no podía el Bapro comprar los dólares en una sólo jornada y por ello lo hizo en cuotas tratando de no provocar saltos de cotización o intervención fuerte del BCRA.

Seguramente las operaciones fueron coordinadas entre los directivos de ambas entidades. Ayudó en este sentido que los importadores no están a pleno demandando divisas: no pocos de ellos se están guardando a la espera de la reducción del impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% que regirá en septiembre.

Dicho sea de paso, la vigencia de esta reducción tributaria podría no ser a partir del 1° de octubre, sino que estará en función de la burocracia oficial. Lo que seguramente ocurrirá es que regirá en los primeros días del próximo mes.

Las dudas sobre el pago de la deuda no se centran sólo en las provincias. Hay incertidumbre también sobre lo que pueda acontecer con los bonos soberanos, especialmente con el nivel de reservas negativas del BCRA. "Consideramos atractiva la deuda hard dólar con una visión de mediano plazo, en un contexto donde el Gobierno logre mantener la agenda de reforma, y avance en la normalización y desregulación de la economía" destaca el último informe de Capital Markets Argentina.

El riesgo país se mantiene por encima de los 1500 puntos lo que refleja las dudas sobre la deuda en general.

Curiosamente las empresas poseen rendimientos más bajos, menor riesgo, en sus emisiones de deuda. Tarea para el hogar para provincias y la Nación.